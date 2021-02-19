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«Рено» понесла крупнейшие финансовые потери в истории 

Артём Кульша 3 часа назад
«Рено» понесла крупнейшие финансовые потери в истории
Фото: Reuters
Компания «Рено» понесла крупнейшие финансовые потери в своей истории. Об этом сообщает ТАСС.
Сегодня в «Рено» сообщили, что по итогам 2020 года финансовый ущерб компании составил восемь миллиардов евро. Там отметили, что во втором полугодии его удалось несколько снизить — в этот период чистые потери составили 660 миллионов евро, а оборотный капитал снизился на 8,9%. Продажи автомобилей компании в 2020-м снизились на 21,3%.

«2021 год будет трудным», — предупредил генеральный директор «Рено» Люка де Мео.

По его словам, в текущем году сохраняется неопределенность, вызванная пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и снабжением электронными комплектующими.
В «Рено» решили не публиковать прогноз своей деятельности на 2021-й по причине неясности перспектив, однако заверили, что приоритетными для компании остаются цели программы Renaulution, а именно накопление денежной массы и повышение доходов от продажи каждой машины.
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Автоновости , Renault
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