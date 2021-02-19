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АвтоВАЗ понес многомиллионные убытки в 2020 году 

Павел Тиунов 3 часа назад
Убыток «АвтоВАЗа» в 2020 году составил 196 млн евро
Фото: ТАСС
Убытки, которые АвтоВАЗ понес в минувшем году, оцениваются в сумму около 196 миллионов евро, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет представителей Renault Group. В 2019-м продажа отечественных автомобилей принесла прибыль в 72 миллиона евро.
Отрицательная динамика, по всей видимости, сохранилась в январе текущего года. Так, продажи новых автомобилей бренда «Лада» в Европейском союзе снизились в три раза по сравнению с январем 2020-го. Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в целом в первом месяце года продажи «Лада» упали до 62 экземпляров. В ACEA объяснили статистику ограничениями, введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Тем временем в Renault Group, как сообщал "Рамблер" уже назвали 2020 год самым неудачным в финансовом плане: социально-экономические потрясения нанесли ущерб компании, который оценивается в 8 миллиардов евро.
Во втором полугодии ситуацию немного удалось выровнять — в этот период чистые потери составили 660 миллионов евро, а оборотный капитал снизился на 8,9%. Продажи всех марок авто, входящих в структуру компании, в 2020-м снизились на 21,3%. Гендиректор Renault Group Люка де Мео отметил, что в 2021 году трудностей тоже не избежать. По его словам, в текущем году сохраняется неопределенность, вызванная пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и перебоями в снабжении электронными комплектующими.
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Автоновости , Lada , Renault , ЕС , Автоваз
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