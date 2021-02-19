Названы самые продаваемые в России автомобили с АКПП 

В России самым продаваемым в 2020 году автомобилем с «автоматом» стал Kia Rio, второе место занял Hyundai Creta, а тройку лидеров замкнул Hyundai Solaris. Об этом сообщило агентство «Автостат».
По данным издания, всего в прошлом году в России было реализовано 921 тысяч новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией (62% от всех проданных на российском рынке новых легковушек). При этом россияне купили 71,6 тысяч Kia Rio, 56 тысяч Hyundai Creta и 39 тысяч Hyundai Solaris.
Отметку в 30 тысяч проданных машин с «автоматом» также преодолели Volkswagen Polo, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.
«Рамблер» писал, что российские банки приостановили с 15 февраля выдачу автокредитов на льготных условиях по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Финансовые организации исчерпали деньги, выданные государством на реализацию инициативы.
При этом в настоящее время наблюдается дефицит востребованных моделей у дилеров, который объясняют «осторожным планированием производства со стороны предприятий».
У экспертов есть два полярных мнения о том, что будет с рынком ближе к лету: либо спрос останется на уровне, благодаря расширенным госпрограммам и увеличению поставок авто, либо обрушится из-за скачка цен на новые машины.