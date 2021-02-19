Названы самые продаваемые в России автомобили с АКПП 

В России самым продаваемым в 2020 году автомобилем с «автоматом» стал Kia Rio, второе место занял Hyundai Creta, а тройку лидеров замкнул Hyundai Solaris . Об этом сообщило агентство «Автостат».

По данным издания, всего в прошлом году в России было реализовано 921 тысяч новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией (62% от всех проданных на российском рынке новых легковушек). При этом россияне купили 71,6 тысяч Kia Rio, 56 тысяч Hyundai Creta и 39 тысяч Hyundai Solaris.

«Рамблер» писал, что российские банки приостановили с 15 февраля выдачу автокредитов на льготных условиях по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Финансовые организации исчерпали деньги, выданные государством на реализацию инициативы.

При этом в настоящее время наблюдается дефицит востребованных моделей у дилеров, который объясняют «осторожным планированием производства со стороны предприятий».

У экспертов есть два полярных мнения о том, что будет с рынком ближе к лету: либо спрос останется на уровне, благодаря расширенным госпрограммам и увеличению поставок авто, либо обрушится из-за скачка цен на новые машины.