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Под контролем ГИБДД: как изменился техосмотр в России 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
С 1 марта сотрудники ГИБДД смогут контролировать организацию и проведение техосмотра транспорта. Кроме того, инспекторы смогут принять участие в ТО автобусов. С начала марта процедура выдачи диагностических карт будет изменена. Документ можно будет получить только после прохождения техосмотра, данные о котором будут внесены в единую электронную систему.
Российский президент Владимир Путин подписал указ о том, как должен проводиться контроль и надзор за проведением техосмотра транспортных средств. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В пункт 11 Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ "О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения" были внесены несколько изменений.
С 1 марта госконтроль и надзор за организацией и проведением ТО транспорта будут осуществлять сотрудники ГИБДД. Кроме того они могут принимать участие и в техническом осмотре автобусов, согласно порядку, установленному правительством России.
Ранее МВД анонсировало изменения правил проведения ТО транспорта в России. С 1 марта будут аннулированы диагностические карты, которые были оформлены без проведения техосмотра.
Отметка об аннулировании будет заноситься в специальную электронную систему. Оператор, который выдал карту без ТО, будет привлечен к административной ответственности по статье 14.4.1 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств"). В систему должны быть также внесены данные о самой процедуре проверки исправности автомобилей — организация, которая будет проводить ТО, должна загрузить фото "до" и "после" техосмотра машины.
Таким образом диагностическая карта будет производиться непосредственно в электронном виде и загружаться в единую автоматизированную систему ТО транспорта.
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Помимо фотографий в систему должны быть загружены адрес места расположения автомобиля на момент ТО, дата, время начала и окончания процедуры.
Электронная система будет работать круглые сутки. А доступ к ней получат сотрудники Госавтоинспекции на федеральном и региональном уровнях. Кроме того, будет осуществляться защищенный обмен информацией с профессиональным объединением страховщиков. Получить данные той или иной диагностической карте, загруженной в систему, можно будет при помощи ее номера или сведений о техосмотре можно будет провести одного из реквизитов транспортных средств, номера кузова или номера шасси.
В МВД уточнили, что заверена диагностическая карта будет также — электронно. Эксперт, который проводил ТО, поставит свою электронную подпись. Тем не менее автомобилисты, которые захотят бумажный экземпляр диагностической карты, смогут его получить. Но такой вид карты с 1 марта станет необязательным. Информационный портал начнет работать с начала весны. Кроме того, МВД прописало конкретные требования к безопасности транспортных средств, без соответствия которым машина не может пройти ТО.
В новой редакции ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" перечислено более 80 пунктов, которые касаются систем автомобиля. В список включены требования к тормозной системе, рулевому управлению, внешним световым приборам, шинам и колесам, а также к двигателю и его системам. Например, если подтекла тормозная жидкость или возникнет сложность при повороте рулевого колеса, то такая машина техосмотр не пройдет. Законодатели не оставили без внимания и стекла, которые должны быть на своих местах. Если на лобовом стекле будет большая трещина со стороны водителя — автомобиль не получит диагностическую карту. В министерстве считают, что новые правила позволят сократить коррупцию в сфере техосмотра, а также повысить безопасность на дорогах за счет более тщательной проверки автомобилей.
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Автоновости , Видео , Владимир Путин , Правительство РФ , ГИБДД , МВД
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