«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика

"На небронированную "Стрелу" мы возлагаем большие надежды, машинами такого типа мы раньше никогда не занимались. В перспективе она должна стать основной командирской машиной в Вооруженных силах РФ. Помимо поставок в российскую армию, такая машина может пользоваться спросом и на гражданском рынке. Некоторые специалисты ее даже называют "нашим Land Сruiser", — сказал он.