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«Русский Land Cruiser» создадут на базе броневика 

Прайм и ещё 5 1 час назад
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Фото: milindcom.ru
Ведущий российский производитель колесной военной техники ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) планирует создать на базе перспективного легкого броневика "Стрела" гражданский внедорожник — аналог Toyota Land Cruiser, заявил в интервью РИА Новости гендиректор ВПК Александр Красовицкий.

"На небронированную "Стрелу" мы возлагаем большие надежды, машинами такого типа мы раньше никогда не занимались. В перспективе она должна стать основной командирской машиной в Вооруженных силах РФ. Помимо поставок в российскую армию, такая машина может пользоваться спросом и на гражданском рынке. Некоторые специалисты ее даже называют "нашим Land Сruiser", — сказал он.

Красовицкий напомнил, что проект "Стрела" предполагает создание целого семейства автомобилей, помимо упомянутой небронированной версии в нее входят: стандартная бронированная машина, бронированный автомобиль-амфибия, а также бронированное и небронированное шасси для установки различного оборудования и комплексов вооружения.
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В настоящее время в качестве командирских автомобилей ВС РФ используются машины УАЗ-469 производства Ульяновского автомобильного завода. В свою очередь этот российский автопроизводитель анонсировал несколько лет назад амбициозный проект — новую версию внедорожника UAZ Patriot, позиционируемого как "русский Prado" (Toyota Land Cruiser Prado), однако в настоящее время он заморожен.
Контракт с министерством обороны РФ на опытно-конструкторские работы по "Стреле" ООО "ВПК" подписало на форуме "Армия-2020". Как ранее заявлял РИА Новости Красовицкий, эта машина в два раза меньше бронеавтомобилей семейства "Тигр" (масса 4,7 тонны против 8,2 тонны у "Тигра"), но обладает большей скоростью (155 километров в час) и противоминной защитой.
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Автоновости , Toyota Land Cruiser Prado , Toyota , Toyota Land Cruiser , Александр Красовицкий , Министерство обороны , Ульяновский автомобильный завод , ВПК , РИА Новости
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