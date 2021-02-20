«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика

Ведущий российский производитель колесной военной техники ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) планирует создать на базе перспективного легкого броневика "Стрела" гражданский внедорожник — аналог Toyota Land Cruiser, заявил в интервью РИА Новости гендиректор ВПК Александр Красовицкий.
"На небронированную "Стрелу" мы возлагаем большие надежды, машинами такого типа мы раньше никогда не занимались. В перспективе она должна стать основной командирской машиной в Вооруженных силах РФ. Помимо поставок в российскую армию, такая машина может пользоваться спросом и на гражданском рынке. Некоторые специалисты ее даже называют "нашим Land Сruiser", — сказал он.
Красовицкий напомнил, что проект "Стрела" предполагает создание целого семейства автомобилей, помимо упомянутой небронированной версии в нее входят: стандартная бронированная машина, бронированный автомобиль-амфибия, а также бронированное и небронированное шасси для установки различного оборудования и комплексов вооружения.
В настоящее время в качестве командирских автомобилей ВС РФ используются машины УАЗ-469 производства Ульяновского автомобильного завода. В свою очередь этот российский автопроизводитель анонсировал несколько лет назад амбициозный проект — новую версию внедорожника UAZ Patriot, позиционируемого как "русский Prado" (Toyota Land Cruiser Prado), однако в настоящее время он заморожен.
Контракт с министерством обороны РФ на опытно-конструкторские работы по "Стреле" ООО "ВПК" подписало на форуме "Армия-2020". Как ранее заявлял РИА Новости Красовицкий, эта машина в два раза меньше бронеавтомобилей семейства "Тигр" (масса 4,7 тонны против 8,2 тонны у "Тигра"), но обладает большей скоростью (155 километров в час) и противоминной защитой.