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Россиянин отсудил 5 миллионов за гнилой «Фольксваген» 

Артём Кульша 40 минут назад
Россиянин отсудил 5 миллионов за гнилой «Фольксваген»
Фото: ТАСС
Суд обязал дилера автомобилей «Фольксваген» вернуть жителю Челябинска деньги за машину, которая покрылась плесенью и грибком. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Более двух лет назад Владимир купил в автосалоне внедорожник за пять миллионов рублей. Несколько месяцев спустя он почувствовал запах сырости в машине и обнаружил грибок и плесень в багажнике.

«Дочь восьмилетняя мне сказала: "Папа, у нас в машине, похоже, кто-то умер!" Там аж глаза резало!» — рассказал мужчина.

Он обратился к дилеру с этой проблемой. Там ему объяснили ее возникновение влажностью на улице и произвели ремонт. Несколько дней спустя проблема проявилась вновь. Владимир снова обратился к дилеру. Там назвали уже другую причину проблемы и сообщили о ее устранении. Аналогичная ситуация повторилась еще несколько раз.

«Колеса крутятся, двигатель работает. Пользуйся, не стони», — сообщили мужчине в какой-то момент.

После этого он обратился в суд. Независимый эксперт установил истинную причину появления грибка и плесени (шланг для стока воды из-за дефекта на производстве не был присоединен к дренажу). Суд признал договор купли-продажи недействительным и обязал дилера вернуть Владимиру деньги, однако ответчик опротестовал решение. В автосалоне винят мужчину в возникновении проблемы.

«Видимо, в этом случае репутационные риски для дилера слишком велики. Поэтому судиться они будут до последнего. По нашим данным, соответчиком в этом деле является официальный представитель концерна в России», — сообщает РЕН ТВ.

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Автоновости , Volkswagen , VolksWagen , РЕН ТВ
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