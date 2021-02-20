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Почему автосалоны требуют наличные за покупку машины 

Артём Кульша 3 часа назад
Почему автосалоны требуют наличные за покупку машины
Фото: РИА Новости
Некоторые автосалоны просят оплачивать автомобили наличными в попытке сэкономить. Об этом сообщают «Известия».
Крупные дилеры работают от кумулятивной маржи (бонусы от банков за кредиты, от страховой компании за продажи, от импортера за трейд-ин). По этой причине им невыгодно продавать машины за наличные.
Тем временем дилеры с маленьким объемом продаж нередко просят покупателей платить наличными. Это объясняется их желанием сэкономить на эквайринге — банковской услуге, позволяющей оплачивать товары и услуги картой. Банки берут за это процент — в среднем 1,33-3,5%.
Собеседник в сфере автопродаж рассказал «Известиям», что лишь неофициальные дилеры, небольшие компании и мультибренды могут настаивать на оплате наличными.
Основатель компании Fresh Auto Денис Мигаль отметил, что порой так поступают и проверенные автосалоны, но это не означает, что они нечестные, просто норма наценки по сравнению с другими товарами минимальная, а стоимость при этом очень высокая.
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Автоновости , газета "Известия"
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