Почему автосалоны требуют наличные за покупку машины 

Некоторые автосалоны просят оплачивать автомобили наличными в попытке сэкономить. Об этом сообщают «Известия».

Крупные дилеры работают от кумулятивной маржи (бонусы от банков за кредиты, от страховой компании за продажи, от импортера за трейд-ин). По этой причине им невыгодно продавать машины за наличные.

Тем временем дилеры с маленьким объемом продаж нередко просят покупателей платить наличными. Это объясняется их желанием сэкономить на эквайринге — банковской услуге, позволяющей оплачивать товары и услуги картой. Банки берут за это процент — в среднем 1,33-3,5%.

Собеседник в сфере автопродаж рассказал «Известиям», что лишь неофициальные дилеры, небольшие компании и мультибренды могут настаивать на оплате наличными.

Основатель компании Fresh Auto Денис Мигаль отметил, что порой так поступают и проверенные автосалоны, но это не означает, что они нечестные, просто норма наценки по сравнению с другими товарами минимальная, а стоимость при этом очень высокая.