Эксперты назвали самый надежный автомобиль

Автоэксперты назвали марку и модель самого надежного, по их мнению, автомобиля в мире. Им стал Porsche 911.
К такому выводу пришли специалисты J. D. Power, которые поставили своей целью составить рейтинг надежности среди самых популярных марок автомобилей. Исследование, отчет о котором представлен на сайте компании, включило в себя более 33 тысяч анкет автовладельцев, которые рассказали, с какими неисправностями авто столкнулись за последний год.
Оказалось, что меньше всех автомобилисты жаловались на машины марки Lexus. На втором по надежности месте разместился бренд Porsche. Тройку лидеров замкнула КIA. Далее идут Toyota, Buick, Land Rover, Alfa Romeo, Jaguar, Chrysler и Volkswagen.
Среди конкретных моделей меньше всех нареканий собрал спорткар Porsche 911.
Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты перечислили пять самых дешевых моделей авто, которые можно приобрести в российских автосалонах. На первое место самых доступных моделей специалисты поставили отечественную Lada Granta. Второе место — у якобы «японца» Datsun on-DO. Якобы, потому что автомобиль собирается на базе Lada Granta и сходит с конвейера на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти. За Datsun закреплено и третье место в рейтинге. Модель mi-DO также собирается на базе Granta и по техническим характеристикам почти на 100% аналогична российскому бестселлеру. На четвертом месте оказалась LADA 4x4. Наконец, замыкают пятерку самых доступных авто две модели — Renault Logan и Renault Sandero. Все вышеперечисленные автомобили стоят не больше 645 тысяч рублей.