Aurus потеснит иностранные бренды на рынке люксовых авто 

К 2025 году автомобили Aurus займут 9% рынка люксовых авто, сообщают «Ведомости» со ссылкой на иностранных аналитиков. Независимые эксперты считают ожидания как минимум завышенными.

Прогноз сделан на основе исследования представителей фирмы IHS Markit и компании The Boston Consulting Group (BCG). Аналитику заказал анонимный иностранный клиент, сообщили журналистам эксперты.

Aurus — проект по сборке российских автомобилей класса «люкс», который был реализован специалистами Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Машины предназначены для перевозки первых лиц государства.

В проекте производство четырёх классов транспортных средств — лимузинов, минивэнов, седанов и внедорожников. В настоящее время на лимузинах Aurus передвигаются президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин . На седане Aurus ездит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров . В 2019 году производитель заявил о планах продавать в год по 150 автомобилей. На тот момент предполагалось, что стоимость седана Aurus будет доходить до 18 миллионов рублей.

«Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одному из дилеров, сообщили, что розничные продажи российских автомобилей класса «люкс» до сих пор не начались. При этом Aurus продолжает активно принимать предзаказы на свои машины.