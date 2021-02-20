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Aurus потеснит иностранные бренды на рынке люксовых авто 

Павел Тиунов 3 часа назад
Aurus потеснит иностранные бренды на рынке люксовых авто
Фото: Reuters
К 2025 году автомобили Aurus займут 9% рынка люксовых авто, сообщают «Ведомости» со ссылкой на иностранных аналитиков. Независимые эксперты считают ожидания как минимум завышенными.
Прогноз сделан на основе исследования представителей фирмы IHS Markit и компании The Boston Consulting Group (BCG). Аналитику заказал анонимный иностранный клиент, сообщили журналистам эксперты.
Aurus — проект по сборке российских автомобилей класса «люкс», который был реализован специалистами Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Машины предназначены для перевозки первых лиц государства.
В проекте производство четырёх классов транспортных средств — лимузинов, минивэнов, седанов и внедорожников. В настоящее время на лимузинах Aurus передвигаются президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. На седане Aurus ездит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В 2019 году производитель заявил о планах продавать в год по 150 автомобилей. На тот момент предполагалось, что стоимость седана Aurus будет доходить до 18 миллионов рублей.
«Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одному из дилеров, сообщили, что розничные продажи российских автомобилей класса «люкс» до сих пор не начались. При этом Aurus продолжает активно принимать предзаказы на свои машины.
Видео дня. Сотрудники ГИБДД будут присутствовать при техосмотре авто
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Автоновости , Денис Мантуров , Михаил Мишустин , Владимир Путин , IHS , Ведомости
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