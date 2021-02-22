Долги по штрафам ГИБДД выросли на миллиард рублей

Долг россиян по штрафам ГИБДД в 2020 году увеличился почти на миллиард рублей. Это следует из статистических материалов Федеральной службы судебных приставов (ФССП), передает ТАСС

По состоянию на 1 января, в производстве судебных приставов находилось более 13,6 миллиона материалов о взыскании штрафов, назначенных ГИБДД, на сумму свыше 11,3 миллиарда рублей. При этом в начале 2020 года сумма составляла 10,4 миллиарда рублей.

Уточняется, что средняя сумма долга автомобилистов по штрафам превысила 830 рублей. По сравнению с 2019 годом этот показатель сократился на 15 рублей.

Также стало известно, что в 2020-м в России значительно выросло число нарушений, зафиксированных видеокамерами. «В отношении собственников транспортных средств по нарушениям, зафиксированным специальными техническими средствами, вынесено 145,5 миллиона постановлений по делам об административных правонарушениях», — сказал агентству представитель МВД , отметив, что это почти на 20 процентов больше, чем в 2019 году.

В начале января сообщалось , что ГИБДД направила судебным приставам постановлений, по которым были возбуждены исполнительные производства, на 18,5 миллиарда рублей. Эта сумма на 700 миллионов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В итоге взыскать удалось 12,9 миллиарда рублей.

Штраф из ГИБДД превращается в судебную задолженность после 60 суток, отведенных на его добровольную уплату. По истечении двух месяцев штраф из ГИБДД автоматически переходит в ФССП.