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Как не довести машину до состояния ржавого корыта 

Елена Прошина 1 час назад
Как не довести машину до состояния ржавого корыта
Фото: РИА Новости
Портал «АвтоВзгляд» рассказал о трех ошибках водителей, из-за которых машина может превратиться в «ржавое решето». Издание отмечает, что многие водители сами провоцируют появление ржавчины на кузове нового авто, пытаясь его улучшить.
Первая ошибка — обработка арок колес вибродемпфирующей мастикой без предварительной очистки и обезжиривания. Если пропустить загрязнения и нанести мастику прямо на них, очаг коррозии обязательно появится, подчеркнул «АвтоВзгляд». В результате в арке могут появиться сквозные отверстия.
Второй просчет — установка «самопальной» защиты двигателя. В таком случае воздушный обмен в пространстве под капотом будет нарушен. Грязь и реагенты скопятся на защите, а также в подрамнике, в результате в его скрытых полостях появится ржавчина и позже он рассыпется в труху.
Третья проблема — виниловая пленка на капоте и крыльях, которую водители наносят без предварительной подготовки. Сначала автомобиль необходимо тщательно вымыть, а все детали обработать специальным составом. Затем кузовные элементы нужно снять с машины, оклеить пленкой и установить обратно. Если попытаться сэкономить, под пленкой начнется процесс окисления металла.
Как писал «Рамблер», ранее эксперты предупредили, что водители, решившие не ездить на машинах до весны и превратившие их в «автосугробы», рискуют оставить авто без запчастей. Машина, которую долго не чистят от снега, становится приманкой для злоумышленников.
Кроме того, заморозки и оттепели периодически сменяют друг друга, снег и лед тают и снова налипают на автомобиль. Талая вода попадает во все «щели и углубления — в дверные проемы, между уплотнениям», а затем снова замерзает. В результате водитель сталкивается с проблемой примерзших дверей, дверных замков или люка бензобака.
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Автоновости , АвтоВзгляд
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