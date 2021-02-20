Как не довести машину до состояния ржавого корыта 

Портал «АвтоВзгляд» рассказал о трех ошибках водителей, из-за которых машина может превратиться в «ржавое решето». Издание отмечает, что многие водители сами провоцируют появление ржавчины на кузове нового авто, пытаясь его улучшить.

Первая ошибка — обработка арок колес вибродемпфирующей мастикой без предварительной очистки и обезжиривания. Если пропустить загрязнения и нанести мастику прямо на них, очаг коррозии обязательно появится, подчеркнул «АвтоВзгляд». В результате в арке могут появиться сквозные отверстия.

Второй просчет — установка «самопальной» защиты двигателя. В таком случае воздушный обмен в пространстве под капотом будет нарушен. Грязь и реагенты скопятся на защите, а также в подрамнике, в результате в его скрытых полостях появится ржавчина и позже он рассыпется в труху.

Третья проблема — виниловая пленка на капоте и крыльях, которую водители наносят без предварительной подготовки. Сначала автомобиль необходимо тщательно вымыть, а все детали обработать специальным составом. Затем кузовные элементы нужно снять с машины, оклеить пленкой и установить обратно. Если попытаться сэкономить, под пленкой начнется процесс окисления металла.

Как писал «Рамблер», ранее эксперты предупредили, что водители, решившие не ездить на машинах до весны и превратившие их в «автосугробы», рискуют оставить авто без запчастей. Машина, которую долго не чистят от снега, становится приманкой для злоумышленников.

Кроме того, заморозки и оттепели периодически сменяют друг друга, снег и лед тают и снова налипают на автомобиль. Талая вода попадает во все «щели и углубления — в дверные проемы, между уплотнениям», а затем снова замерзает. В результате водитель сталкивается с проблемой примерзших дверей, дверных замков или люка бензобака.