Skoda возобновит выдачу новых Octavia россиянам 

Компания Skoda объявила, что готова возобновить выдачу Octavia нового поколения в России. Ранее покупателям, которые уже оплатили лифтбеки, отказывались их выдавать из-за выявленного дефекта бортовой системы экстренного реагирования.

Выдачу новых Octavia, продажа которых началась в России в ноябре прошлого года, приостановили в начале прошлой недели. Сообщалось, что VIN-коды новых автомобилей не отображаются в системе ЭРА-ГЛОНАСС, из-за чего систему невозможно активировать — а это необходимо сделать перед передачей машины покупателю.

Теперь проблема решена, сообщают в пресс-службе Skoda. Вопрос с активацией системы экстренного реагирования улажен, и автомобили готовят к выдаче клиентам. Для этого покупатели могут обратиться к дилерам, через которых заказывали Octavia, и получить дальнейшие инструкции.

Skoda Octavia четвертого поколения для России собирается на мощностях нижегородского предприятия ГАЗ. На сегодняшний день автомобиль, доступный в кузове лифтбек, оснащается 1,4-литровым турбомотором TSI, развивающим 150 лошадиных сил. Пару ему составляет механика либо восьмидиапазонный автомат. Стоимость «Октавии» варьируется от 1 443 000 до 1 791 000 рублей.

В будущем чешская марка начнет продажи версии с 1,6-литровым базовом мотором мощностью 110 сил и более скромным ценником: от 1,3 миллиона рублей. Также к палитре двигателей присоединится 190-сильный агрегат объемом 2,0 литра, который пришел на смену турбированному 1.8.

В прошлом году Skoda реализовала в России 22 733 экземпляра Octavia, из них 1111 — нового поколения. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), еще 886 автомобилей продали в январе 2021 года.

Источник: Пресс-служба Skoda