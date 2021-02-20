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Skoda возобновит выдачу новых Octavia россиянам 

Motor.ru 4 часа назад
Skoda возобновит выдачу новых Octavia россиянам
Фото: Motor
Компания Skoda объявила, что готова возобновить выдачу Octavia нового поколения в России. Ранее покупателям, которые уже оплатили лифтбеки, отказывались их выдавать из-за выявленного дефекта бортовой системы экстренного реагирования.
У Skoda Octavia появится длиннобазная версия
Выдачу новых Octavia, продажа которых началась в России в ноябре прошлого года, приостановили в начале прошлой недели. Сообщалось, что VIN-коды новых автомобилей не отображаются в системе ЭРА-ГЛОНАСС, из-за чего систему невозможно активировать — а это необходимо сделать перед передачей машины покупателю.
Теперь проблема решена, сообщают в пресс-службе Skoda. Вопрос с активацией системы экстренного реагирования улажен, и автомобили готовят к выдаче клиентам. Для этого покупатели могут обратиться к дилерам, через которых заказывали Octavia, и получить дальнейшие инструкции.
Skoda Octavia четвертого поколения для России собирается на мощностях нижегородского предприятия ГАЗ. На сегодняшний день автомобиль, доступный в кузове лифтбек, оснащается 1,4-литровым турбомотором TSI, развивающим 150 лошадиных сил. Пару ему составляет механика либо восьмидиапазонный автомат. Стоимость «Октавии» варьируется от 1 443 000 до 1 791 000 рублей.
В будущем чешская марка начнет продажи версии с 1,6-литровым базовом мотором мощностью 110 сил и более скромным ценником: от 1,3 миллиона рублей. Также к палитре двигателей присоединится 190-сильный агрегат объемом 2,0 литра, который пришел на смену турбированному 1.8.
В прошлом году Skoda реализовала в России 22 733 экземпляра Octavia, из них 1111 — нового поколения. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), еще 886 автомобилей продали в январе 2021 года.
Источник: Пресс-служба Skoda
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Автоновости , Skoda Octavia , Skoda
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