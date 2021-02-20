Названы самые быстрые кроссоверы 

Автомобиль « Бентли Бентайга Спид» — самый быстрый серийный кроссовер в мире. Об этом сообщают «Автоновости дня».

«Бентайга Спид» оснащен шестилитровым двигателем W12 с двумя турбонагнетателями TSI. Максимальная мощность мотора — 635 лошадиных сил или 467 киловатт-часов при пяти тысячах оборотов в минуту. Максимальная скорость — 306 километров в час. 100 км/ч машина достигнет за 3,9 секунды.

Ламборгини Урус» разгонится до 100 км/ч быстрее (за 3,6 секунды), но его максимальная скорость ниже — 305 км/ч. Кроссовер оборудован четырехлитровым 650-сильным двигателем V8 с двойным турбонаддувом.

Ауди РС Ку8» оснащен четырехлитровым 600-сильным V8, до 100 км/ч разгоняется за 3,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 305 км/ч с опциональным пакетом Dynamic.

Вчера, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в 2020 году число выданных в России водительских прав снизилось на 5% по сравнению с 2019-м (1,27 миллиона), количество проведенных экзаменов стало меньше пропорционально (7,74 миллиона), число выданных международных прав уменьшилось в три раза (68,2 тысячи), а количество обменов удостоверений — на 38% (4,7 миллиона). Эксперты связали это с последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.