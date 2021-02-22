Долги россиян по штрафам ГИБДД выросли почти на 1 млрд рублей

Суммарный долг по штрафам ГИБДД в прошлом году увеличился почти на 1 млрд рублей до 11,3 млрд Это следует из статистических материалов Федеральной службы судебных приставов РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

По данным на 1 января, в производстве судебных приставов находилось свыше 13,6 млн материалов о взыскании штрафов, назначенных ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, на общую сумму более 11,3 млрд рублей. На начало 2020 года сумма составляла 10,4 млрд рублей. Количество исполнительных производств также выросло более чем на 1,5 млн рублей.

Таким образом, средняя сумма долга по штрафам ГИБДД составляет более 830 рублей. По сравнению с 2019 годом средний долг сократился на 15 рублей. Как правило, судебным приставам передают самые безнадежные долги. В 2020 году им удалось взыскать более 13,7 млрд рублей, по сравнению с 2019 годом эта сумма практически не изменилась.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, в ответ на соответствующий запрос агентства, в 2020 году значительно выросло число нарушений, выявленных видеокамерами. "В отношении собственников транспортных средств по нарушениям, зафиксированным специальными техническими средствами, вынесено 145,5 млн постановлений по делам об административных правонарушениях", — сказал представитель МВД , отметив, что это почти на 20% больше, чем в 2019 году.

Подавляющее большинство из них (124 млн) — за превышение скорости движения, 13,6 млн — за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. В тройку нарушений вошел проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика. Всего в прошлом году было 5,2 млн таких нарушений. Камерами было выявлено 2,9 млн нарушений правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона. 2,8 млн штрафов было выписано за управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация их запрещена. В 2,6 млн случаях штрафы выписывались за непристегнутый ремень безопасности или отсутствие мотошлема, столько же — за отказ от оформления обязательной страховки.

1,9 млн раз водители были оштрафованы за непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или автомобилям с включенными световыми и звуковыми сигналами. Замыкают список нарушений — нарушения правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения (1,4 млн), и непредоставление преимущества пешеходам (1,2 млн).