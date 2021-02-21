Россиянам придется согласовывать все изменения в машине

С 1 февраля российские автолюбители должны согласовывать любое изменение в машине. Любое дополнительное оборудование, которое не было сертифицировано заводом-изготовителем, придется сертифицировать в специально аккредитованной для этого лаборатории. Об этих правилах было известно еще в начале прошлого года, просто выступление в силу всех поправок отложили из-за COVID-19, рассказал агентству "Прайм" директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев

Так, если в технических документах производителя указана информация, о том, что можно установить багажник на крышу, указано какой, и на какие места, то именно такой багажник можно установить без дополнительных согласований. Если же нет, то необходимо это делать в лаборатории.

"Есть и курьезные случаи, когда аксессуары для автопроизводителя производит другая организация, то есть сам автопроизводитель рекомендует использовать такие аксессуары, его собственные дилеры продают такие аксессуары, но их применение не указано в технической документации автопроизводителя. Соответственно теперь эти аксессуары можно установить только после сертификации", — отметил эксперт.

К таким аксессуарам и изменениям автомобиля может относиться абсолютно все: от переделок для офф-роуд приключений (лебедки, допфонари) до самых обычных антенн для радиоприемников (внешние большие антенны) и фаркопы.

Все что не указано, как заводское оборудование, подлежит сертификации в специализированных и аккредитованных лабораториях.

"Для сравнения в США рынок доработок/тюнинга и аксессуаров — это огромный рынок, не требующий дополнительной сертификации. Все — от украшений автомобиля до "кенгурятников" и даже тонировок — разрешено. Регулируется это очень просто: если страховая компания решит, что такие переделки ухудшают безопасность, то водитель получит увеличенную стоимость страховки", — пояснил эксперт.

Однако самостоятельная доработка автомобиля для работы на "газе" в США невозможна — техническое состояние автомобилей действительно жестко контролируется аналогом российского ГИБДД

Но и бесконтрольную доработку автомобилей тоже допускать нельзя.