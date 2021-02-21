Названы самые надежные автомобили в мире 

Porsche и Alfa Romeo и Консалтинговое агентство J. D. Power провело ежегодный опрос владельцев подержанных машин и назвало самые надежные трёхлетние автомобили в мире. В лидерах оказались марки Lexus Kia ; в числе аутсайдеров — Land Rover Jaguar . Рейтинг составили на основе ответов 33 тысяч респондентов из США.

Методика J. D. Power проста: специалисты агентства опрашивают по 100 владельцев автомобилей каждого бренда и подсчитывают количество проблем, с которыми те столкнулись за три года эксплуатации. В зачёт идут все неисправности — от серьёзных проблем, влияющих на безопасность дорожного движения, до глюков мультимедиасистемы.

Лидером рейтинга J. D. Power в 2020 году стала марка Lexus: у японского премиум-бренда 81 жалоба на 100 автомобилей. На второй строчке Porsche (86), на третьей — Kia (97). В семёрку лучших входят Toyota (98), Buick (100), Cadillac (100) и Hyundai (101), а прошлогодний триумфатор — Genesis — только восьмой с результатом 102 жалобы.

Инфографика — J. D. Power

Lexus лидирует в рейтинге J. D. Power девятый раз за последние десять лет, так что успех японской марки не удивляет. Также традиционно замыкают список модели концерна Jaguar Land Rover и марки Chrysler . Аналитики подчёркивают, что надёжность трёхлетних автомобилей в США с каждым годом улучшается: например, в этом году средний показатель по индустрии составляет 121 проблему на 100 автомобилей, и это лучший показатель за 32 года.

В тоже время позиции некоторых автопроизводителей за год заментно ухудшились: например, Volkswagen опустился с высокой шестой строчки в 2019 году в конец списка, поскольку количество жалоб владельцев выросло со 116 до 163.