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Названы самые надежные автомобили в мире 

Motor.ru 46 минут назад
Названы самые надежные автомобили в мире
Фото: motor.ru
Консалтинговое агентство J. D. Power провело ежегодный опрос владельцев подержанных машин и назвало самые надежные трёхлетние автомобили в мире. В лидерах оказались марки Lexus, Porsche и Kia; в числе аутсайдеров — Land Rover, Alfa Romeo и Jaguar. Рейтинг составили на основе ответов 33 тысяч респондентов из США.
Методика J. D. Power проста: специалисты агентства опрашивают по 100 владельцев автомобилей каждого бренда и подсчитывают количество проблем, с которыми те столкнулись за три года эксплуатации. В зачёт идут все неисправности — от серьёзных проблем, влияющих на безопасность дорожного движения, до глюков мультимедиасистемы.
Лидером рейтинга J. D. Power в 2020 году стала марка Lexus: у японского премиум-бренда 81 жалоба на 100 автомобилей. На второй строчке Porsche (86), на третьей — Kia (97). В семёрку лучших входят Toyota (98), Buick (100), Cadillac (100) и Hyundai (101), а прошлогодний триумфатор — Genesis — только восьмой с результатом 102 жалобы.
Инфографика — J. D. Power
Lexus лидирует в рейтинге J. D. Power девятый раз за последние десять лет, так что успех японской марки не удивляет. Также традиционно замыкают список модели концерна Jaguar Land Rover и марки Chrysler. Аналитики подчёркивают, что надёжность трёхлетних автомобилей в США с каждым годом улучшается: например, в этом году средний показатель по индустрии составляет 121 проблему на 100 автомобилей, и это лучший показатель за 32 года.
В тоже время позиции некоторых автопроизводителей за год заментно ухудшились: например, Volkswagen опустился с высокой шестой строчки в 2019 году в конец списка, поскольку количество жалоб владельцев выросло со 116 до 163.
Самыми надёжной моделью эксперты J. D. Power признали Porsche 911, и спорткары линейки 991 хвалят за безотказность не впервые.
В рейтинге американского агентства впервые появилась Tesla, но из-за особенностей подсчёта производитель электрокаров вне зачёта. По критерию надёжности электрокары Маска не лучшие: «Теслы» собрали 176 жалоб, так что при обычной методике молодой автопроизводитель занял бы четвёртую строчку с конца.
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Автоновости , Hyundai , Jaguar , Alfa Romeo , Kia , Lexus , Porsche 911 , Cadillac , Tesla , Toyota , Volkswagen , Rover , Buick , Chrysler , Porsche , Land Rover
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