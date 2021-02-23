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Стало известно, какие автомобили уже подорожали в 2021 году в РФ 

Car.ru 7 часов назад
Россиян предупредили о подорожании автомобилей в марте
Фото: ТАСС
В начале текущего года большинство автомобильных брендов, представленных на российском рынке, переписали ценники на свои модели.
Очередной скачок стоимости машин ожидается в первый весенний месяц. Аналитики не сомневаются в том, что постоянное подорожание будет негативно сказываться на уровне продаж.
Отечественный бренд LADA повысил стоимость своих машин на 16-26 тысяч рублей в зависимости от модели и оснащения. Цена на авто французского бренда Renault поднялась от 8 до 47 тысяч рублей.
Кроме того, выросла стоимость моделей: Kia, Hyundai, Skoda, Volkswagen, Audi, Toyota, Lexus, Honda, Mazda, Infiniti, а немецкая компания BMW уже объявила о планах повысить стоимость своих моделей с 1 марта. Стоимость всех машин этого бренда вырастет примерно на 3,8% относительно текущей стоимости.
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Отметим, что некоторые авто продолжают удерживать свою стоимость, так как производители понимают, что поднимать ее бессмысленно, поскольку такой рост может обернуться существенным спадом продаж.
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Автоновости , Hyundai , Audi , BMW , Kia , Lexus , Lada , Toyota , Mazda , Volkswagen , Renault , Skoda , Honda , ГИБДД
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