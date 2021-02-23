Россиян предупредили о подорожании автомобилей в марте

В начале текущего года большинство автомобильных брендов, представленных на российском рынке, переписали ценники на свои модели.

Очередной скачок стоимости машин ожидается в первый весенний месяц. Аналитики не сомневаются в том, что постоянное подорожание будет негативно сказываться на уровне продаж.

Отечественный бренд LADA повысил стоимость своих машин на 16-26 тысяч рублей в зависимости от модели и оснащения. Цена на авто французского бренда Renault поднялась от 8 до 47 тысяч рублей.

Hyundai, Skoda, Volkswagen, Audi, Toyota, Lexus, Honda, Кроме того, выросла стоимость моделей: Kia Mazda , Infiniti, а немецкая компания BMW уже объявила о планах повысить стоимость своих моделей с 1 марта. Стоимость всех машин этого бренда вырастет примерно на 3,8% относительно текущей стоимости.

Отметим, что некоторые авто продолжают удерживать свою стоимость, так как производители понимают, что поднимать ее бессмысленно, поскольку такой рост может обернуться существенным спадом продаж.