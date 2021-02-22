Автоэксперт предрек конец популярности электромобилей

«Весь этот парад электромобилей в США и Европе прекратится в тот момент, когда снимут первое кино про любой апокалипсис, где герои попытаются спастись на электромобиле, а он не заведётся на морозе. Несколько таких ударов по технологии — и на горизонте появятся гибриды, что является логичным следующим шагом после ДВС», — сказал Шапарин.