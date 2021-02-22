Tesla приостановила продажи бюджетной Model Y 

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Tesla приостановила продажи базовой версии электрокроссовера Model Y через месяц после выпуска, сообщает телеканал «360».

Данные об электромобиле Standard Range были удалены с сайта компании из-за «широкого ряда цен и конфигурации, за которыми становится все труднее следить», говорится в материале.

Эта версия Tesla Model Y может проехать без подзарядки до 392 километров. Ее начальная стоимость составляла 42 тысячи долларов.