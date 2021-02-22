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Tesla приостановила продажи бюджетной Model Y 

Газета.Ru 33 минуты назад
Tesla приостановила продажи бюджетной Model Y
Фото: Reuters
Tesla приостановила продажи базовой версии электрокроссовера Model Y через месяц после выпуска, сообщает телеканал «360».
Данные об электромобиле Standard Range были удалены с сайта компании из-за «широкого ряда цен и конфигурации, за которыми становится все труднее следить», говорится в материале.
Эта версия Tesla Model Y может проехать без подзарядки до 392 километров. Ее начальная стоимость составляла 42 тысячи долларов.
Выпуск этого электрокара, как пишет портал, сам по себе был неожиданным. Особенно, если учитывать, что основатель Tesla Илон Маск критиковал модель за «неприемлемо низкую» дальность хода еще в июле 2020 года.
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Автоновости , Tesla , Илон Маск
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