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В Челябинской области из-за метели закрыли 17 автотрасс 

ТАСС 2 часа назад
В Челябинской области из-за метели закрыли 17 автотрасс
Фото: ТАСС
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в среду закрыло на сутки еще 17 участков дорог из-за метели, морозов и сильного ветра. Для помощи водителям и пассажирам создан оперативный штаб в областном Минтрансе.

"Временное ограничение движения транспортных средств по региональным дорогам продлено до 18:00 (16:00 мск) 24 февраля", — сообщило министерство.

Закрыты участки: Октябрьское — Крутоярский — Петровский (0 — 53 км), Троицк — Октябрьское (0 — 90 км), Коелга — М 36 — Челябинск — Троицк (0 — 28 км), Объездная вокруг Магнитогорска (0 — 104 км), Троицк — Степное (0 — 76 км), Варна — Александрова — граница Казахстана (0 — 93 км), Нагайбакский — Фершампенуаз (0 — 35 км), Кизильское — Богдановское (0 — 38 км), Обручевка — Субутак (0 — 62 км), Карталы — Снежный (0 — 41 км), Южноуральск — Магнитогорск (0 — 201 км), Верхнеуральск — Петропавловский (0 — 66 км), Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск (44-216 км), Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды (103 — 209 км), Кизильское — Бреды — Мариинский — гр. Казахстана (0 — 176 км), Бреды — Синий Шихан (0 — 52 км), Магнитогорск — Кизильское — Сибай (40 — 83 км).
Как сообщило УГИБДД, с трасс эвакуированы свыше 300 граждан, более 200 из них направлены в пункты временного размещения. С 18:00 мск 23 февраля закрыты региональная дорога Магнитогорск — село Ира, межмуниципальные маршруты между н. п. Серменево — Амангильдино — Баймак, Сибай — Акъяр и Сибай — Халилово.

" Для обеспечения безопасности на дорогах несут службу 36 экипажей Госавтоинспекции", — информирует УГИБДД.

По данным МЧС, на дорогах оказана помощь 465 гражданам. В пункты временного размещения эвакуированы 355 человек, включая 33 ребенка. Из снежных заносов отбуксированы 68 автомобилей. Для проведения мероприятий задействованы 501 человек и 256 единиц техники.
Синоптики сообщают, что в Челябинской области сегодня усилился ветер до 25 м/с, заметает метель, температура стремится к минус 40. Сам Челябинск накрыла сильная пурга, мороз в 27 градусов с ветром до 19 м/с. В городе не ходят трамваи: замело рельсы.
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Автоновости , Минтранс РФ , ГИБДД
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