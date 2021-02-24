«Гаражную амнистию» решили распространить на «сваренные» гаражи 

Упрощенный порядок оформления прав граждан на гаражи может коснуться и земельных участков под «сваренными» металлическими гаражами, построенными гаражными кооперативами, соответствующая поправка может появиться в законопроекте о «гаражной амнистии», сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По словам Крашенинникова, речь идет о том, чтобы «распространить „гаражную амнистию“ на земельные участки под „сваренными“ металлическими гаражами, построенными гаражными, гаражно-строительными кооперативами (ГСК) независимо от того, являются ли они капитальными, если земля была выделена ГСК под строительство гаражей». Депутат уточнил, что в данном случае речь не идет о гаражах-«ракушках».

Крашенинников добавил, что второе чтение законопроекта планируется на 16 марта.

«Регионам необходимо разработать законодательную базу по содействию гражданам в оформлении гаражей, проведению кадастровых работ, определению перечня дополнительных документов», — передает ТАСС слова Крашенинникова.

Кроме этого, продолжил он, предлагается «предусмотреть механизм предоставления гражданам земельного участка и оформления права на гараж — по одному общему заявлению, чтобы избавить граждан от излишней бумажной волокиты».

Крашенинников также сообщил, что в дальнейшем предстоит отдельным законом урегулировать вопросы организации деятельности гаражных объединений — по аналогии с многоквартирными домами эти объекты могут быть в долевой собственности владельцев гаражей.