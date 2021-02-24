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«Гаражную амнистию» решили распространить на «сваренные» гаражи 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 34 минуты назад
«Гаражную амнистию» решили распространить на «сваренные» гаражи
Фото: РИА Новости
Упрощенный порядок оформления прав граждан на гаражи может коснуться и земельных участков под «сваренными» металлическими гаражами, построенными гаражными кооперативами, соответствующая поправка может появиться в законопроекте о «гаражной амнистии», сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По словам Крашенинникова, речь идет о том, чтобы «распространить „гаражную амнистию“ на земельные участки под „сваренными“ металлическими гаражами, построенными гаражными, гаражно-строительными кооперативами (ГСК) независимо от того, являются ли они капитальными, если земля была выделена ГСК под строительство гаражей». Депутат уточнил, что в данном случае речь не идет о гаражах-«ракушках».
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Крашенинников добавил, что второе чтение законопроекта планируется на 16 марта.

«Регионам необходимо разработать законодательную базу по содействию гражданам в оформлении гаражей, проведению кадастровых работ, определению перечня дополнительных документов», — передает ТАСС слова Крашенинникова.

Кроме этого, продолжил он, предлагается «предусмотреть механизм предоставления гражданам земельного участка и оформления права на гараж — по одному общему заявлению, чтобы избавить граждан от излишней бумажной волокиты».
Крашенинников также сообщил, что в дальнейшем предстоит отдельным законом урегулировать вопросы организации деятельности гаражных объединений — по аналогии с многоквартирными домами эти объекты могут быть в долевой собственности владельцев гаражей.
Напомним, в начале февраля Крашенинников заявил, что после принятия закона о «гаражной амнистии» необходимо будет принимать закон о гаражных объединениях.
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Автоновости , Павел Крашенинников , Конституционный комитет Госдумы , ИТАР-ТАСС
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