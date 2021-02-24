Ещё
Далее:
Читайте также:

Rolls-Royce представил «космический» Phantom 

Motor.ru 2 часа назад
Rolls-Royce представил «космический» Phantom
Фото: © Rolls-Royce
Флагманский седан марки Rolls-Royce, Phantom, получил новую спецверсию под названием Tempus Collection. В интерьере с богатой иллюминацией дизайнеры из Гудвуда обратились к тематикам феномена времени, астрономических явлений и бесконечности Вселенной.
Центральным элементом «космического» Phantom Tempus стал пульсар, космический источник разных видов излучений, открытый в 1967 году в удаленных на сотни световых лет уголках космоса. В салоне седана эту нейтронную звезду изобразили на фирменном «звездном потолке».
Между тем оформление передней панели седана посвящено теме времени. В Phantom Tempus ее лишили аналоговых часов: это символизирует независимость владельца от любых временных ограничений. А из цельной алюминиевой заготовки отфрезеровали 100 «колонн», плавные изгибы которых складываются в трехмерный рисунок. Число тоже выбрано неслучайно: период вращения пульсара составляет 100 миллионов лет.
© Rolls-Royce
Дверные карты Phantom Tempus Collection украшены светящимся узором из сотен «звезд» и контрастной кожей, а в перчаточном ящике выгравирована цитата Альберта Эйнштейна: «Различие между прошлым, настоящим и будущим — не более чем иллюзия, хотя и весьма навязчивая».
Для экстерьера седана в отделении Bespoke создали особую темно-синюю краску Kairos Blue, которая блестит и переливается благодаря добавлению мелких частиц слюды. Капот украшает фигурка «Дух экстаза», недавно отметившая 110-летний юбилей, на которой могут выгравировать дату и место, имеющие особое значение для клиента.
© Rolls-Royce
Бонусом к эксклюзиву идет уникальный аксессуар — ящик для шампанского с нарисованным вручную изображением пульсара, ведерками для охлаждения бутылок, четырьмя бокалами из горного хрусталя, уложенными таким образом, чтобы напоминать цилиндры мотора V12, и с перламутровой ложечкой для икры.
Как и другие особые версии Phantom, Tempus Collection выйдет ограниченным тиражом — всего 20 экземпляров, и все они уже нашли своих хозяев. Стоимость эксклюзива не раскрывается.
В середине февраля Rolls-Royce показала длиннобазный Phantom, сделанный для миллиардера Джека Бойда Смита-младшего, который пожелал украсить салон седана вставками из редкой акации коа. Дерево относится к охраняемым видам, поэтому в продаже можно найти только те, что выращены на частных островах Гавайского архипелага. Заказчику пришлось ждать своей машины более трёх лет.
Видео дня. Фуры тяжелее 12 тонн на МКАД не пустят еще год
Motor.ru: последние новости
Новый «русский Land Cruiser» хотят построить на базе броневика Новый «русский Land Cruiser» хотят построить на базе броневика Skoda возобновит выдачу новых Octavia россиянам Skoda возобновит выдачу новых Octavia россиянам Названы самые надежные автомобили в мире Названы самые надежные автомобили в мире
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение