Автоинспекторы получили обморожения на месте ДТП во время бури 

В Оренбургской области два сотрудника ДПС получили обморожения, работая в бурю на месте автомобильной аварии, сообщает Telegram-канал Baza. Полицейские в метель вручную показывали водителям, как проехать по заснеженной трассе.

На опубликованном видео, снятом одним из автомобилистов, видно, как перед его автомобилем бежит сотрудник ДПС, руками указывая путь в обход столкнувшихся на трассе автомобилей. В этот момент бушует снегопад с сильным ветром, а видимость на дороге не превышает нескольких метров.

Журналисты отметили, что автоинспекторы работали на месте ДТП, произошедшем на областной трассе. Чтобы предотвратить новые столкновения в условиях сильного снегопада, полицейские решили помочь автомобилистам таким образом. Разъехаться помогли всем, говорится в сообщении. Сами сотрудники ГИБДД в результате получили легкие обморожения.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Карачаево-Черкесии замначальника местного отдела полиции бросился с кулаками на сотрудников ГИБДД, остановивших его автомобиль. Инцидент произошел в Карачаевске. Автоинспекторы остановили автомобиль Lada Vesta, за рулем которого сидел подполковник Мурат Ижаев. Полицейский с 20-летним стажем возвращался с работы домой.

Журналисты допускают, что правоохранитель управлял машиной в нетрезвом состоянии. Обычная проверка документов переросла сначала в словесную перепалку, а затем в драку. Предполагается, что Ижаев первый набросился с кулаками на коллег. Трое сотрудников ГИБДД смогли дать отпор разбушевавшемуся полицейскому. Однако один из них позже обратился за помощью медикам, которые диагностировали у него травмы головы. Подполковника задержали, на него завели уголовное дело по статье о нападении на представителя власти.