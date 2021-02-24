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Автоинспекторы получили обморожения на месте ДТП во время бури 

Павел Тиунов 2 часа назад
Автоинспекторы получили обморожения на месте ДТП во время бури
Фото: ТАСС
В Оренбургской области два сотрудника ДПС получили обморожения, работая в бурю на месте автомобильной аварии, сообщает Telegram-канал Baza. Полицейские в метель вручную показывали водителям, как проехать по заснеженной трассе.
На опубликованном видео, снятом одним из автомобилистов, видно, как перед его автомобилем бежит сотрудник ДПС, руками указывая путь в обход столкнувшихся на трассе автомобилей. В этот момент бушует снегопад с сильным ветром, а видимость на дороге не превышает нескольких метров.
Журналисты отметили, что автоинспекторы работали на месте ДТП, произошедшем на областной трассе. Чтобы предотвратить новые столкновения в условиях сильного снегопада, полицейские решили помочь автомобилистам таким образом. Разъехаться помогли всем, говорится в сообщении. Сами сотрудники ГИБДД в результате получили легкие обморожения.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Карачаево-Черкесии замначальника местного отдела полиции бросился с кулаками на сотрудников ГИБДД, остановивших его автомобиль. Инцидент произошел в Карачаевске. Автоинспекторы остановили автомобиль Lada Vesta, за рулем которого сидел подполковник Мурат Ижаев. Полицейский с 20-летним стажем возвращался с работы домой.
Журналисты допускают, что правоохранитель управлял машиной в нетрезвом состоянии. Обычная проверка документов переросла сначала в словесную перепалку, а затем в драку. Предполагается, что Ижаев первый набросился с кулаками на коллег. Трое сотрудников ГИБДД смогли дать отпор разбушевавшемуся полицейскому. Однако один из них позже обратился за помощью медикам, которые диагностировали у него травмы головы. Подполковника задержали, на него завели уголовное дело по статье о нападении на представителя власти.
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