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Названы хиты продаж среди кроссоверов в России в 2021 году 

Павел Тиунов 1 час назад
Эксперты назвали хиты продаж среди кроссоверов в России в 2021 году
Фото: РИА Новости
Эксперты издания «Автовзгляд» назвали пять моделей новых кроссоверов, которые с большой долей вероятности станут хитами продаж в 2021 году в России.
Журналисты отметили, что в настоящее время автопроизводители делают ставку на продажу именно паркетных внедорожников. В ближайшее время в отечественные автосалоны поступят модели, которые быстро приобретут популярность среди автолюбителей, говорится в статье.
В первую очередь речь идёт о Renault Duster нового поколения. Его уже активно заказывают онлайн. Первые машины появятся на российских дорогах не раньше весны. Duster предстанет перед потенциальными покупателями с обновленным интерьером, турбированным двигателем, новым рулем, колесами, диодной оптикой, шестью подушками безопасности и увеличенным грузовым отсеком.
На втором месте рейтинга расположилась Hyundai Creta. И без того популярный кроссовер стал больше, обзавелся новым дизайном кузова и мультимедиа-системой.
В тройке лидеров также расположился Mitsubishi Outlander. Теперь кроссовер будет собираться на агрегатной базе альянса Renault-Nissan, частью которого стала всем известная марка. Новый «паркетник» отличается радикальным дизайном, «кучей опций» и проверенным мотором.
В новом Nissan Quashqai рычаг переключения передач представлен эргономичным джойстиком, салон обит кожей наппа, а традиционные сидения заменили анатомические кресла с функцией массажа. Несмотря на то, что «паркетник» в Японии собирается в турбированном и «мягком гибридном» варианте, в Россию он будет поставляться с бензиновым мотором.
Наконец, Geely Atlas Pro. Кроссовер стал хитом продаж, зарекомендовав себя надежным автомобилем. В новой версии «паркетник» возможно станет полноприводным, где заднюю ось в движение приводит электромотор.
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Автоновости , Hyundai , Geely Atlas , Geely , Nissan , Renault Duster , Hyundai Creta , Renault , Mitsubishi , Mitsubishi Outlander , АвтоВзгляд
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