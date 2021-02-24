Автомобиль должен считаться «роскошным», если стоит более 5 миллионов рублей, заявил изданию Ura.ru глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов. Сегодня ставка налога распространяется на авто дороже 3 миллионов рублей.

Едрышов подчеркнул, что поправки необходимы для того, чтобы налог мог считаться «справедливым».

По его словам, за последние три года курс национальной валюты снизился настолько, что список «роскошных» авто значительно пополнился. В перспективе перечень может быть расширен еще на пару десятков популярных моделей, добавил эксперт.

«Пора увеличивать планку с трех миллионов до четырех-пяти миллионов рублей», — заявил глава ФАР.

Как сообщал «Рамблер», ранее журналисты предположили, что новая методика расчета налога на дорогие авто, которую приняли в Федеральной налоговой службе (ФНС), может привести к тому, что некоторые машины дешевле 3 миллионов рублей, будут признаны «роскошными». Ставка налога на роскошь в России сегодня складывается в зависимости от мощности двигателя авто в лошадиных силах и повышающего коэффициента, который определяется на основе рыночной стоимости машины.

С недавних пор налоговики в своих расчетах начали пользоваться статистическими данными. По словам журналистов, в будущем может сложиться ситуация, когда фактически автолюбитель заплатил за машину 2,5 миллиона рублей, а, согласно методике, она стоит 4 миллиона рублей, учитывая рост цен на авто из-за инфляции, ослабление рубля и т.д. Именно поэтому на неё будет распространяться налог «на роскошь».