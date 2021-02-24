По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, закон о «гаражной амнистии» может вступить в силу с 1 сентября 2021 года. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», законопроект о «гаражной амнистии» был внесен в Госдуму в феврале 2020 года. Он касается гаражей, построенных на принадлежащей муниципалитетам земле до 2004 года, а также объектов в гаражно-строительных кооперативах. В январе 2021 года законопроект был принят в первом чтении.

По словам Крашенинникова, ко второму чтению в законопроект будет внесен ряд поправок, в том числе механизм предоставления земельного участка и оформления права на гараж по одному общему заявлению.

«Гаражную амнистию» предложено распространить на земельные участки под гаражно-строительными кооперативами, если земля была выделена ГСК под строительство гаражей, а также под капитальными строениями. При этом о «ракушках» речи не идет, подчеркнул парламентарий.

Также предложено установить срок вступления «амнистии» в силу — с 1 сентября 2021 года, чтобы «регионы и муниципалитеты успели подготовиться», отметил он.

«Регионам необходимо разработать законодательную базу по содействию гражданам в оформлении гаражей, проведению кадастровых работ, определению перечня дополнительных документов», — заявил Павел Крашенинников.

Второе чтение законопроекта ожидается 16 марта.