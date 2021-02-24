У британского актера угнали редчайшую Ferrari

Британский актер Доминик Купер лишился уже четвертого автомобиля за последний год, сообщает The Sun. Как сообщает таблоид, на этот раз у Купера, известного по фильму «Need For Speed: Жажда скорости», украли одну из самых ценных машин — Ferrari Dino 308 GT4, выпущенную в 1978 году.

Редчайшую красную Ferrari угнали на прошлой неделе с парковочного места прямо у дома актера в северной части Лондона. Ориентировочная стоимость 43-летнего автомобиля составляет 83 тысячи фунтов стерлингов, что в пересчете на рубли — около 8,7 миллиона.

По словам друзей Купера, актер особенно обескуражен потерей спорткара, который являлся одним из его любимых автомобилей. Они рассказали, что из-за серии угонов, жертвой которых Купер стал всего за один год, он живет в постоянном страхе и опасается, что его преследуют.

Кража стала уже четвертой за ближайший год: ранее британец лишился классического Austin-Healey, Range Rover и купе Jaguar F-Type с открытым верхом стоимостью 54 тысячи фунтов стерлингов (5,6 миллиона рублей по текущему курсу). Купер сразу же сообщил о новой краже в полицию и предупредил соседей, что поблизости орудуют автоворы.