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У британского актера за год угнали редчайшую Ferrari и еще три машины 

Motor.ru 8 часов назад
У британского актера угнали редчайшую Ferrari
Фото: EPA
Британский актер Доминик Купер лишился уже четвертого автомобиля за последний год, сообщает The Sun. Как сообщает таблоид, на этот раз у Купера, известного по фильму «Need For Speed: Жажда скорости», украли одну из самых ценных машин — Ferrari Dino 308 GT4, выпущенную в 1978 году.
Редчайшую красную Ferrari угнали на прошлой неделе с парковочного места прямо у дома актера в северной части Лондона. Ориентировочная стоимость 43-летнего автомобиля составляет 83 тысячи фунтов стерлингов, что в пересчете на рубли — около 8,7 миллиона.
По словам друзей Купера, актер особенно обескуражен потерей спорткара, который являлся одним из его любимых автомобилей. Они рассказали, что из-за серии угонов, жертвой которых Купер стал всего за один год, он живет в постоянном страхе и опасается, что его преследуют.
Кража стала уже четвертой за ближайший год: ранее британец лишился классического Austin-Healey, Range Rover и купе Jaguar F-Type с открытым верхом стоимостью 54 тысячи фунтов стерлингов (5,6 миллиона рублей по текущему курсу). Купер сразу же сообщил о новой краже в полицию и предупредил соседей, что поблизости орудуют автоворы.
В прошлом году у жителя американского штата Колорадо украли два Kia Sportage всего за два месяца. После угонов обоих кроссоверов поклонник корейской марки решил на всякий случай повременить с покупкой нового автомобиля.
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Автоновости , Jaguar , Jaguar F-Type , Kia Sportage , Kia , Ferrari , Rover , Land Rover , Доминик Купер
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