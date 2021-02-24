Российский AURUS Senat подорожал до 22 млн рублей 

Первая партия люксового седана российского производства AURUS Senat подорожала от первоначально заявленной цены на 20%, говорится в сообщении, опубликовнном в официальном сообществе авто «ВКонтакте». Представители компании отметили, что в будущем потребителю станет доступен вариант модели за 18 млн рублей.

AURUS за 22 млн отличается «высоким уровнем опционального исполнения». Практика, коuда первым в серию поступает модель в более полной комплектации, принята на мировом рынке, отметили представители компании.

«Поэтому сейчас AURUS предлагает первым клиентам рассмотреть для приобретения именно такую версию Senat», — говорится в сообщении.

Варианты в исполнении за 18 млн рублей также будут доступны, однако финальную стоимость автомобиля следует уточнять на момент приема предзаказов, отметили в компании.

Aurus — «детище» проекта по сборке российских люкосвых автомобилей класса «Кортеж», который реализуется специалистами Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Машины предназначены для перевозки первых лиц государства. В проекте производство четырёх классов транспортных средств — лимузинов, минивэнов, седанов и внедорожников. В настоящее время на лимузинах Aurus передвигаются президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин . На седане Aurus ездит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров . В 2019 году производитель заявил о планах продавать в год по 150 автомобилей. На тот момент предполагалось, что стоимость седана Aurus будет доходить до 18 миллионов рублей.

Недавно «Ведомости» со ссылкой на иностранных аналитиков сообщили, что к 2025 году автомобили Aurus займут 9% рынка люксовых авто. При этом известно, что розничные продажи российских автомобилей премиального класса до сих пор не начались.