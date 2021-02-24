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Российский AURUS Senat подорожал до 22 млн рублей 

Павел Тиунов 1 час назад
Российский AURUS Senat подорожал до 22 млн рублей
Фото: ТАСС
Первая партия люксового седана российского производства AURUS Senat подорожала от первоначально заявленной цены на 20%, говорится в сообщении, опубликовнном в официальном сообществе авто «ВКонтакте». Представители компании отметили, что в будущем потребителю станет доступен вариант модели за 18 млн рублей.
AURUS за 22 млн отличается «высоким уровнем опционального исполнения». Практика, коuда первым в серию поступает модель в более полной комплектации, принята на мировом рынке, отметили представители компании.

«Поэтому сейчас AURUS предлагает первым клиентам рассмотреть для приобретения именно такую версию Senat», — говорится в сообщении.

Варианты в исполнении за 18 млн рублей также будут доступны, однако финальную стоимость автомобиля следует уточнять на момент приема предзаказов, отметили в компании.
Aurus — «детище» проекта по сборке российских люкосвых автомобилей класса «Кортеж», который реализуется специалистами Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Машины предназначены для перевозки первых лиц государства. В проекте производство четырёх классов транспортных средств — лимузинов, минивэнов, седанов и внедорожников. В настоящее время на лимузинах Aurus передвигаются президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. На седане Aurus ездит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В 2019 году производитель заявил о планах продавать в год по 150 автомобилей. На тот момент предполагалось, что стоимость седана Aurus будет доходить до 18 миллионов рублей.
Недавно «Ведомости» со ссылкой на иностранных аналитиков сообщили, что к 2025 году автомобили Aurus займут 9% рынка люксовых авто. При этом известно, что розничные продажи российских автомобилей премиального класса до сих пор не начались.
Видео дня. Фуры тяжелее 12 тонн на МКАД не пустят еще год
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Автоновости , Денис Мантуров , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Ведомости
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