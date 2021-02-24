В России запустят серийное производство электрогрузовиков 

Российская инжиниринговая компания Drive Electro намерена в этом году запустить первое в России серийное производство электрогрузовиков, в том числе с максимально допустимой массой 19 тонн. Об этом газете «Ведомости» рассказал владелец компании Сергей Иванов.
Он отметил, что выпускать электрогрузовики планируется под собственным брендом, максимальная мощность завода составит 1000 машин в год. Производственный комплекс Drive Electro будет построен на площадке «Алабушево», планируется создать 75 рабочих мест.
«У разных производителей будут закупаться машинокомплекты в определенной комплектации, без каких-то узлов, например без силового агрегата, коробки передач. Мы же будем разрабатывать конструкторскую документацию под автомобиль, устанавливать аккумуляторы и блоки управления, собирать и сертифицировать готовую машину, присваивать ей VIN-номер», — объяснил Иванов.
Опытный образец электрогрузовика уже собран Drive Electrо на базе шасси КамАЗ-5325 и тестируется сетью магазинов «Магнит». В компании рассчитывают на заключение с ритейлером контракта на 200 таких машин.
Как сообщал «Рамблер», ранее автоэксперты предупредили, что цены на новые автомобили в России вырастут, а ряд компаний могут ограничить модельный ряд. Причиной этого станет предложенное Минпромторгом повышение утилизационного сбора. Ожидается, что на легковые автомобили базовая ставка вырастет с 20 тысяч до 25 тысяч рублей, а для тяжелых грузовиков и прицепов — со 150 тысяч до 187,5 тысячи рублей.