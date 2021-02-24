В России запустят серийное производство электрогрузовиков 

«У разных производителей будут закупаться машинокомплекты в определенной комплектации, без каких-то узлов, например без силового агрегата, коробки передач. Мы же будем разрабатывать конструкторскую документацию под автомобиль, устанавливать аккумуляторы и блоки управления, собирать и сертифицировать готовую машину, присваивать ей VIN-номер», — объяснил Иванов.