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Дизайн нового Lexus NX рассекречен в Сети 

Autorating.ru 1 час назад
Дизайн нового Lexus NX рассекретили в Сети
Фото: РИА Новости
В преддверии премьеры второго поколения компакт-кроссовера Lexus NX в Сети появились первые изображения, на которых запечатлён облик будущего паркетника. Отличий в сравнении с нынешним «эн-иксом» тут немного, узнаваемый силуэт сохранён, форма форма радиаторной решётки тоже, из основных маркеров стоит отметить новую объединённую светотехнику, спереди ДХО присоединились к основным блок-фарам, сзади фонари сомкнулись диодной перемычкой.
«Многоэтажная» архитектура центральной панели в салоне с аналоговыми часами по центру уйдёт в прошлое, у нового «эн-икса» в центре торпедо поселится крупный дисплей медиа-системы соединённый в единый модуль с блоком управления климатической установки. Аналоговые шкалы приборов и экранчик маршрутного компьютера заменит цифровая приборка, рычаг управления трансмиссией — на более аккуратный джойстик, также будут новые кресла и мультируль.
Технически новый «эн-икс» сохранит родство с паркетником Toyota RAV4, в гамме силовых установок трёхмоторный подзаряжаемый гибрид выдающий на пике 306 л.с. Базовые версии сохранят атмосферник и «автомат».
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Автоновости , Lexus , Lexus NX , Toyota , Toyota RAV4
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