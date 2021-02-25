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Топ ошибок при покупке нового авто 

Павел Тиунов 3 часа назад
Эксперты назвали топ ошибок при покупке нового авто
Фото: РИА Новости
Эксперты издания «Автовзгляд» назвали 5 самых популярных ошибок, которые допускают автолюбители при покупке новой машины. Аналитики напоминают, что внимательным следует быть на всех стадиях приобретения авто.
Самая фатальная ошибка — обратиться за новой машиной не к официальному дилеру, а в «серый» автосалон. В нём велики риски нарваться на ложные ценники, необоснованно высокие проценты по кредитам, срыв сроков поставки автомобиля, а также битые и неисправные машины. Причем наказать нечистоплотных предпринимателей зачастую бывает практически невозможно.
Вторая ошибка — покупка авто, который есть в наличии. Как правило в салонах выставляют машины в средней или максимальной комплектациях, которые напичканы дополнительными опциями. Далеко не все они оказываются необходимы покупателю. Поэтому лучше всего ознакомиться с вариантами авто под заказ и подождать машину, которая окажется значительно дешевле выставленных моделей.
Еще одна ошибка — молчаливое согласие с ценой, заявленной дилером. Эксперты уверяют, что торговаться можно и нужно. Однако просить скидку более уместно, когда речь идет о приобретении авто в «богатой» комплектации, с продажи которого продавец имеет ощутимый процент.
Многие покупатели допускают промах, подписывая договор, который перед этим бегло просмотрели. Документ изучать необходимо тщательно, говорится в статье. Пристальное внимание следует уделять финальной стоимости авто, возможному изменению цены в процессе производства (если авто под заказ), срокам доставки, неустойкам в случае нарушения договора, гарантийному обслуживанию
Наконец, при получении нового автомобиля ошибкой будет принять его, предварительно не осмотрев. С собой следует взять толщиномер, изучить кузов на предмет возможных повреждений, а также проверить работоспособность электроники. Не лишним будет сверить VIN-код авто с номером, прописанным в ПТС, резюмировали эксперты.
Видео дня. Автомобилистам придется проходить ТО по новым правилам
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Автоновости , АвтоВзгляд
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