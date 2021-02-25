Водителей предупредили об опасности оттепели для автомобиля 

Зимой не только сильные морозы создают проблемы владельцам автомобилей. Потепление среди зимы способно навредить сразу несколькими не всегда очевидными путями.

Вода и лед

Растаявшая во время дневной оттепели вода скапливается обычно в самых неподходящих местах. Если она успеет замерзнуть, водители столкнутся сразу с несколькими трудностями, предупреждают эксперты издания « Автовзгляд ».

Чем для автомобиля опасно похолодание после оттепели? Если он стоял в луже, то колеса могут оказаться вмороженными в лед. Сдвинуть автомобиль с места будет очень тяжело, к тому же могут пострадать шины. На многих моделях лед после оттепели образуется вокруг лючка бензобака. Если он открывается кнопкой из салона, то можно сломать всю систему.

Проблемы с кузовом

Вместе с тающим снегом на дорогах и обочинах образуется много грязи. Как она может повредить автомобиль? Мелкие частицы песка на скорости врезаются в корпус, повреждая лакокрасочное покрытие. В таких местах потом могут образоваться очаги коррозии.

Во время оттепели нередки снегопады. Привычная очистка кузова от снега щеткой может нанести ему много вреда. Если снег упал на грязный кузов, то он может поцарапать даже те участки лакокрасочного покрытия, которые обычно очень редко повреждаются в нормальных условиях.

Высокая влажность вредит проводке

Оттепель почти всегда сопровождается высокой влажностью воздуха. Внутри автомобиля конденсируется влага. Как конденсат может повредить электропроводке? Могут вырасти токи саморазряда аккумуляторной батареи. В результате двигатель, исправно заводившийся в мороз, не заведется при плюсовой температуре воздуха.