В Казахстане перестали собирать «Лады» 

«Лады» собирались на заводе «Азия Авто» в Усть-Каменогорске. В ноябре сборка была остановлена в результате расторжения соглашения о промышленной сборке между предприятием и властями Казахстана. Согласно ему, «Азии Авто» предоставлялись льготы и возвращался утилизационный сбор.

В настоящее время завод судится с Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана — то требует от «Азии Авто» вернуть 173,9 миллиарда тенге (30,7 миллиарда рублей) полученных льгот, потому что та не выполнила свои обязательства в полном объеме и в срок. 3 февраля предприятие проиграло суд первой инстанции.

В «АвтоВАЗе» сообщили, что внимательно следят за развитием ситуации с «Азией Авто» и изучают альтернативные варианты сохранения присутствия «Лады» в Казахстане. В автопроизводителе назвали казахстанский рынок одним из ключевых экспортных для бренда.