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Названы распространенные ошибки при парковке 

Артём Кульша 1 час назад
Эксперт назвал распространенные ошибки при парковке
Фото: ТАСС
Неучет рельефа дороги и стоянка рядом со зданиями, с которых может упасть снег, — распространенные ошибки при парковке автомобиля. Об этом автомобильный эксперт Егор Васильев сообщил «Прайму».
Он посоветовал при парковке поворачивать передние колеса так, чтобы они уперлись в бордюр или нечто подобное в случае скатывания машины, если возникнут неполадки со стояночным тормозом. При наличии гидроусилителя руля колеса неполезно поворачивать до упора, достаточно наметить направление скатывания.

«Перед началом движения обязательно возвращать колеса в прямое положение», — отметил эксперт.

Также он посоветовал при парковке учитывать то, не помешает ли авто другим водителям или пешеходам, — во избежание вандализма. Кроме того, Васильев призвал обращать внимание на то, не может ли упасть снег с крыши здания, рядом с которым водитель намерен припарковаться.

«Деревья тоже склонны падать, так что и от них держимся подальше. Нелучшие места для парковок и темные и безлюдные территории — криминал не дремлет», — добавил он.

Видео дня. Автомобилистам придется проходить ТО по новым правилам
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Автоновости , Егор Васильев
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