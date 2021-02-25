Эксперт назвал распространенные ошибки при парковке

Неучет рельефа дороги и стоянка рядом со зданиями, с которых может упасть снег, — распространенные ошибки при парковке автомобиля. Об этом автомобильный эксперт Егор Васильев сообщил «Прайму».

Он посоветовал при парковке поворачивать передние колеса так, чтобы они уперлись в бордюр или нечто подобное в случае скатывания машины, если возникнут неполадки со стояночным тормозом. При наличии гидроусилителя руля колеса неполезно поворачивать до упора, достаточно наметить направление скатывания.

«Перед началом движения обязательно возвращать колеса в прямое положение», — отметил эксперт.

Также он посоветовал при парковке учитывать то, не помешает ли авто другим водителям или пешеходам, — во избежание вандализма. Кроме того, Васильев призвал обращать внимание на то, не может ли упасть снег с крыши здания, рядом с которым водитель намерен припарковаться.