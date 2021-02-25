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Мишустин перенес введение нового порядка техосмотра на осень 

Мария Иванова 4 часа назад
Мишустин перенес введение нового порядка техосмотра на осень
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что требование об обязательной фотофиксации техосмотра вступит в силу 1 октября, а не 1 марта, как планировалось ранее. Об этом сообщает ТАСС.
Весной в России планировали ввести новый порядок техсмотра, включающий электронные диагностические карты, фотофиксацию и другие процедуры, «которые влияют на работу профильного бизнеса».

«В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября», — заявил Мишустин.

Как писал «Рамблер», с 1 марта российских водителей планировали штрафовать на две тысячи рублей за отсутствие диагностической карты.
Долги россиян по штрафам ГИБДД выросли почти на 1 млрд рублей
Также сообщалось, что за прохождение техосмотрa в неаккредитованных организациях с марта будет грозить уголовная ответственность — до года лишения или ограничения свободы или год общественных работ.
Видео дня. Автомобилистам придется проходить ТО по новым правилам
Автоновости , Михаил Мишустин , ГИБДД
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