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Компания Haval привезёт в Россию новый бюджетный кроссовер Jolion 

Car.ru и ещё 1 3 часа назад
Haval привезёт в Россию новый бюджетный кроссовер Jolion
Фото: Haval
Китайская автомобилестроительная компания Haval в конце минувшего года представила публике новый бюджетный кроссовер с необычным названием First Love. Эта новинка должна выйти на рынок России, правда, получит она уже другое «имя» — Jolion.
Как сообщает интернет-портал Naavtotrasse, китайская компания-производитель ещё в декабре 2020 года подала заявку на сертификацию нового кроссовера в РФ. Это значит, что новинка от Haval будет доступна для покупки на нашем рынке, но когда именно стартуют продажи, пока сказать сложно. Пресс-служба бренда тоже не спешит комментировать данную информацию, сообщая лишь о планах представить в России не менее пяти новых моделей на протяжении последующих трёх лет.
Что касается кросса, который компания Haval сейчас сертифицирует, то он появится в нашей стране, как и в ряде других регионов, под названием Jolion. Производство новинки наладят на заводе китайского производителя в Тульской области, но информации о сроках выпуска никакой нет.
Однако кое-что о бюджетном кроссовере Haval Jolion всё-таки известно. Так, авто предложат россиянам с единственным вариантом силового агрегата — 1,5-литровым турбомотором. Стоимость новинки, естественно, не озвучивается, но, к примеру, на рынке Поднебесной цены варьируются в районе 78,9-112,9 тыс. юаней, что по актуальному курсу эквивалентно почти 1,3 млн руб.
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