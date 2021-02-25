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Каждый четвертый россиянин планирует купить машину в 2021 году — Авто.ру 

Авторадио и ещё 2 3 часа назад
Каждый четвертый россиянин планирует купить машину
Фото: ТАСС
Каждый четвертый россиянин намерен поменять машину в этом году. Это показал опрос сервиса Авто.ру. При этом 30% респондентов вынуждены отказаться от покупки нового авто.
Среди причин — высокие цены и финансовая политика дилеров. Каждый пятый из этих россиян готов задуматься о покупке, когда продавцы перестанут завышать цены. Ещё десять процентов респондентов либо только что купили машину, либо ждут поставки уже оплаченного автомобиля.
4 процента респондентов заявили, что у них нет личной машины и покупать ее они пока не планируют.
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