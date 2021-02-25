Tesla частично приостановила производство Model 3

Американская компания Tesla Илона Маска частично остановила производство в Калифорнии, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Приостановка продлится две недели.
Рабочим завода Tesla на производственной линии электрокара Model 3 во Фримонте сообщили, что сборку машин остановят с 22 февраля по 7 марта, рассказал собеседник агентства. Им также посоветовали взять отпуск.
Перебои в работе производственных линий не считаются чем-то необычным для автопроизводителей, но они наносят им ущерб. В январе Tesla заявила, что компания пытается смягчить последствия глобального дефицита полупроводников для своей деятельности и что в 2021 году фирма ожидает увеличения глобальных поставок автомобилей более чем на 50%.
Завод Tesla в Калифорнии — по-прежнему важная часть производственной базы компании. Его мощность составляет около 600 000 автомобилей в год. Кроме того, ранее Маск открыл завод недалеко от Шанхая. Также его компания строит производственные объекты недалеко от Берлина и в Техасе.
В 2021 году Tesla снижала цены на свои различные модели электромобилей 14 раз. Это произошло на рынках Китая, Японии, Франции и других. У некоторых аналитиков появились сомнения, что у компании достаточно спроса для достижения поставленных целей, отметил Bloomberg.
«Учитывая, что у Tesla были избыточные запасы продукции в четвёртом квартале 2020 года и ранее она никогда не могла продать все произведённые машины, мы видим, что дело не в проблеме с производством, а с тем, что сейчас спрос на продукцию компании ограничен», — заявил основатель компании GLJ Research Гордон Джонс.
На открытии торгов (17:36 мск) 25 февраля акции компании снижались на 1,08% — до $734 за бумагу.
Ранее Tesla перестала принимать заказы на продажу бюджетной версии электрокроссовера Model Y всего через месяц после её появления на рынке. О причинах такого решения производитель ничего не сообщил, но портал Electrek отмечал, что это произошло на фоне очередной корректировки цен на электрокары.
23 февраля «Секрет» рассказывал, что Илон Маск потерял 15 млрд на фоне падения акций Tesla. В результате он лишился первой строчки рейтинга богатейших людей мира, уступив лидерство главе Amazon Джеффу Безосу.