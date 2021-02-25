Tesla частично приостановила производство Model 3

Американская компания Tesla Илона Маска частично остановила производство в Калифорнии, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Приостановка продлится две недели.

Рабочим завода Tesla на производственной линии электрокара Model 3 во Фримонте сообщили, что сборку машин остановят с 22 февраля по 7 марта, рассказал собеседник агентства. Им также посоветовали взять отпуск.

Перебои в работе производственных линий не считаются чем-то необычным для автопроизводителей, но они наносят им ущерб. В январе Tesla заявила, что компания пытается смягчить последствия глобального дефицита полупроводников для своей деятельности и что в 2021 году фирма ожидает увеличения глобальных поставок автомобилей более чем на 50%.

Завод Tesla в Калифорнии — по-прежнему важная часть производственной базы компании. Его мощность составляет около 600 000 автомобилей в год. Кроме того, ранее Маск открыл завод недалеко от Шанхая. Также его компания строит производственные объекты недалеко от Берлина и в Техасе.

В 2021 году Tesla снижала цены на свои различные модели электромобилей 14 раз. Это произошло на рынках Китая, Японии, Франции и других. У некоторых аналитиков появились сомнения, что у компании достаточно спроса для достижения поставленных целей, отметил Bloomberg.

«Учитывая, что у Tesla были избыточные запасы продукции в четвёртом квартале 2020 года и ранее она никогда не могла продать все произведённые машины, мы видим, что дело не в проблеме с производством, а с тем, что сейчас спрос на продукцию компании ограничен», — заявил основатель компании GLJ Research Гордон Джонс.

На открытии торгов (17:36 мск) 25 февраля акции компании снижались на 1,08% — до $734 за бумагу.

Ранее Tesla перестала принимать заказы на продажу бюджетной версии электрокроссовера Model Y всего через месяц после её появления на рынке. О причинах такого решения производитель ничего не сообщил, но портал Electrek отмечал, что это произошло на фоне очередной корректировки цен на электрокары.