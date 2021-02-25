Глава BMW: Tesla потеряет лидерство на рынке электрокаров 

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Генеральный директор BMW AG Оливер Ципсе предрек скорое снижение темпов роста акций Tesla , сообщает Bloomberg. В ответ на план американской марки по ежегодному увеличению продаж на 50 процентов, Ципсе заявил, что Tesla может потерять лидерство на рынке электрокаров, который вскоре наводнят «зеленые» модели других производителей.

«Tesla будет нелегко поддерживать текущие темпы роста, так как остальная часть отрасли уверенно движется вперед», — сказал Ципсе.

Что касается самой BMW, то к 2030 году баварская компания собирается выпустить девять новых моделей с нулевым выхлопом. В ближайшие годы к ее «батарейной» линейке присоединится кроссовер на базе X1 — iX1, и новые электрокары i5 и i7, которые станут флагманами.

Прогноз главы баварской марки совпал с одним из самых резких падений акций Tesla с момента ее включения в индекс S&P 500 в ноябре прошлого года. Во вторник стоимость ценных бумаг американской компании упала почти на 18 процентов и на данный момент остается на уровне 730 долларов за штуку.