Ещё
Далее:
Читайте также:

Глава BMW: Tesla потеряет лидерство на рынке электрокаров 

Motor.ru 3 часа назад
Глава BMW: Tesla потеряет лидерство на рынке электрокаров
Фото: Motor.ru
Генеральный директор BMW AG Оливер Ципсе предрек скорое снижение темпов роста акций Tesla, сообщает Bloomberg. В ответ на план американской марки по ежегодному увеличению продаж на 50 процентов, Ципсе заявил, что Tesla может потерять лидерство на рынке электрокаров, который вскоре наводнят «зеленые» модели других производителей.
Электрокары Tesla можно будет покупать за биткоины
В прошлом году Tesla реализовала почти полмиллиона электрокаров — на 30 процентов больше, чем годом ранее. Это рекордный показатель для американской компании, которая впервые вышла в плюс по итогам года. Однако соперники уже на подходе: расширять свое присутствие в сегменте электрокаров планируют множество крупных марок, включая Volkswagen, General Motors, Ford, Mercedes-Benz и BMW.
«Tesla будет нелегко поддерживать текущие темпы роста, так как остальная часть отрасли уверенно движется вперед», — сказал Ципсе.
Что касается самой BMW, то к 2030 году баварская компания собирается выпустить девять новых моделей с нулевым выхлопом. В ближайшие годы к ее «батарейной» линейке присоединится кроссовер на базе X1 — iX1, и новые электрокары i5 и i7, которые станут флагманами.
Прогноз главы баварской марки совпал с одним из самых резких падений акций Tesla с момента ее включения в индекс S&P 500 в ноябре прошлого года. Во вторник стоимость ценных бумаг американской компании упала почти на 18 процентов и на данный момент остается на уровне 730 долларов за штуку.
Количество электрокаров в России превысило 10 тысяч
Несмотря на обилие конкурентов, Tesla все же может выполнить свой амбициозный план по увеличению объемов продаж за счет экспансии в Китае и выхода на новый крупный рынок — индийский. Кроме этого, бороться за рынок поможет «народный» электрокар стоимостью 25 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей), который американская компания обещает выпустить в течение трех лет и продавать по всему миру.
Источник: Bloomberg
Трактор, лодка и автобус: самые неожиданные Tesla
Видео дня. Автомобилистам придется проходить ТО по новым правилам
Motor.ru: последние новости
Haval определился с названием нового кроссовера для России Haval определился с названием нового кроссовера для России Названы самые надежные автомобили в мире Названы самые надежные автомобили в мире Skoda возобновит выдачу новых Octavia россиянам Skoda возобновит выдачу новых Octavia россиянам
Комментарии
Автоновости , BMW , Tesla , Volkswagen , Mercedes-Benz , General Motors , Ford , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Видео
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение