Mitsubishi может занять конвейеры Renault в Европе

Японский автобренд Mitsubishi может вернуться в Европу. Руководство компании рассматривает вопрос о возможном производстве своих версий в стенах автозаводов Renault

Mitsubishi летом прошедшего года заявила о завершении выпуска моделей для ЕС . Фирма хотела за 2 года уменьшить свои затраты на двадцать процентов, а также снова начать получать прибыль. Данное решение подразумевало отказ от выпуска кросса Outlander новой генерации на европейские авторынки. Однако инсайдеры заявляют, что данная стратегия в скором времени может поменяться.

Японская компания может поставить ряд из своих автомобилей, созданных для европейского авторынка, на производственные линии марки Renault на территории Франции. Такие действия помогут новым моделям Mitsubishi, которые будут появляться в ЕС.

Из этого следует, что в будущем Mitsubishi может представить на территории Евросоюза новую модификацию Outlander. В свою очередь данная информация является неофициальной.