Продажи обновленного Lada Largus начнутся 5 марта

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Один из дилеров Lada раскрыл дату начала продаж модели Largus FL: как сообщает « Лада Ларгус клуб», старт будет дан 5 марта 2021 года. Между тем, обновленный Lada Largus уже доступен для заказа по цене от 690 900 рублей за пассажирский универсал, от 685 900 рублей — за коммерческий фургон и от 865 900 рублей за Cross-версию.

Главным сюрпризом обновленного Lada Largus стал доработанный базовый двигатель объемом 1,6 литра, мощность которого была увеличена с 87 до 90 лошадиных сил. На 8-клапанный агрегат ВАЗ-11189 установили новые поршни, шатуны и клапаны, облегченный коленвал и распредвал, а также доработали головку блока цилиндров. Ранее стало известно, что часть компонентов позаимствовали у отечественного у агрегата ВАЗ-21179 1.8, при этом колпачки и толкатели двигателя от импортного мотора Nissan H4M.

Помимо 8-клапанного двигателя для Largus предлагается 16-клапанный мотор 1.6 мощностью 106 лошадиных сил. Оба агрегата работают на бензине с октановым числом 92 и сочетаются с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Внешне Largus FL отличается от дореформенной модели передним бампером нового дизайна, капотом и иной радиаторной решеткой, а также передней оптикой, которая досталась модели от Renault Logan . В салоне установлена центральная консоль от Renault Duster с хромированной окантовкой и встроенной мультимедийной системой, сиденья от Lada XRay , руль от Vesta и дверные карты с блоком управления стеклоподъемниками и глянцевыми декоративными вставками.