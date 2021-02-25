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Раскрыта дата старта продаж обновленного Lada Largus 

Motor.ru 4 часа назад
Продажи обновленного Lada Largus начнутся 5 марта
Фото: ТАСС
Один из дилеров Lada раскрыл дату начала продаж модели Largus FL: как сообщает «Лада Ларгус клуб», старт будет дан 5 марта 2021 года. Между тем, обновленный Lada Largus уже доступен для заказа по цене от 690 900 рублей за пассажирский универсал, от 685 900 рублей — за коммерческий фургон и от 865 900 рублей за Cross-версию.
Главным сюрпризом обновленного Lada Largus стал доработанный базовый двигатель объемом 1,6 литра, мощность которого была увеличена с 87 до 90 лошадиных сил. На 8-клапанный агрегат ВАЗ-11189 установили новые поршни, шатуны и клапаны, облегченный коленвал и распредвал, а также доработали головку блока цилиндров. Ранее стало известно, что часть компонентов позаимствовали у отечественного у агрегата ВАЗ-21179 1.8, при этом колпачки и толкатели двигателя от импортного мотора Nissan H4M.
Помимо 8-клапанного двигателя для Largus предлагается 16-клапанный мотор 1.6 мощностью 106 лошадиных сил. Оба агрегата работают на бензине с октановым числом 92 и сочетаются с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Внешне Largus FL отличается от дореформенной модели передним бампером нового дизайна, капотом и иной радиаторной решеткой, а также передней оптикой, которая досталась модели от Renault Logan. В салоне установлена центральная консоль от Renault Duster с хромированной окантовкой и встроенной мультимедийной системой, сиденья от Lada XRay, руль от Vesta и дверные карты с блоком управления стеклоподъемниками и глянцевыми декоративными вставками.
Производство Lada Largus FL запустили 4 февраля 2021 года, а прием заказов был открыт 19 февраля.
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Автоновости , Nissan , Lada Largus , Renault Duster , Lada , Renault Logan , Renault , Lada XRAY
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