Ещё
Далее:
Читайте также:

Автовладельцев предупредили о неожиданных опасностях оттепели 

Алиса Селезнёва 4 часа назад
Автовладельцев предупредили о неожиданных опасностях оттепели
Фото: depositphotos.com
Резкое потепление в России может далеко не лучшим образом сказаться на автомобилях. Какие опасности таит в себе оттепель, разбирался портал «Автовзгляд».
По данным издания, резкое таяние снега из-за оттепели может привести к тому, что под машиной образуется лужа. Спустя время, когда температура вновь опустится ниже нуля, вода замерзнет и приморозит покрышки к асфальту, таким образом редко исползуемая своим владельцем машина банально не сможет стронуться с места.
Также талая вода, превратившаяся в итоге в лед, может стать причиной проблем с лючком топливного бака. Попытки открыть лючок силой, если он отпирается с помощью кнопки из салона, могут привести к поломке всей системы.
При оттепели и таянии снега страдает и лакокрасочное покрытие машины, так как с дороги на кузов летит масса песка и грязи. Можно повредить краску на машине и смахивая с нее щеткой тяжелый, пропитанный водой снег.
Как отмечает портал, внезапная оттепель часто сопровождается скачками влажности воздуха, что может привести к появлению конденсата в энергосистеме машины, в том числе на аккумуляторе. Из-за конденсата автомобиль даже может перестать нормально заводиться.
«Рамблер» писал, что ранее были названы самые распространенные ошибки при парковке, такие как: неучет рельефа дороги и стоянка рядом со зданиями, с которых может упасть снег. Также, по словам экспертов, паркуясь, стоит учитывать то, не помешает ли авто другим водителям или пешеходам, — во избежание вандализма. Не лучшим местом для парковок были названы и темные и безлюдные территории, так как «криминал не дремлет».
Видео дня. Новый порядок техосмотра авто перенесен на 1 октября
Комментарии
Автоновости , Бортжурнал , АвтоВзгляд
Читайте также
Новости партнеров
Видео
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение