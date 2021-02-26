Автовладельцев предупредили о неожиданных опасностях оттепели 

Резкое потепление в России может далеко не лучшим образом сказаться на автомобилях. Какие опасности таит в себе оттепель, разбирался портал «Автовзгляд».

По данным издания, резкое таяние снега из-за оттепели может привести к тому, что под машиной образуется лужа. Спустя время, когда температура вновь опустится ниже нуля, вода замерзнет и приморозит покрышки к асфальту, таким образом редко исползуемая своим владельцем машина банально не сможет стронуться с места.

Также талая вода, превратившаяся в итоге в лед, может стать причиной проблем с лючком топливного бака. Попытки открыть лючок силой, если он отпирается с помощью кнопки из салона, могут привести к поломке всей системы.

При оттепели и таянии снега страдает и лакокрасочное покрытие машины, так как с дороги на кузов летит масса песка и грязи. Можно повредить краску на машине и смахивая с нее щеткой тяжелый, пропитанный водой снег.

Как отмечает портал, внезапная оттепель часто сопровождается скачками влажности воздуха, что может привести к появлению конденсата в энергосистеме машины, в том числе на аккумуляторе. Из-за конденсата автомобиль даже может перестать нормально заводиться.

«Рамблер» писал, что ранее были названы самые распространенные ошибки при парковке, такие как: неучет рельефа дороги и стоянка рядом со зданиями, с которых может упасть снег. Также, по словам экспертов, паркуясь, стоит учитывать то, не помешает ли авто другим водителям или пешеходам, — во избежание вандализма. Не лучшим местом для парковок были названы и темные и безлюдные территории, так как «криминал не дремлет».