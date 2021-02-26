Внедорожник Jeep Wrangler получил «половинчатые» двери 

Jeep Wrangler получил «половинчатые» двери half doors, которые были доступны для всех прежних поколений внедорожника — они представляют собой створки без верхней металлической части.
Нынешний Jeep Wrangler штатно оснащается «цельнометаллическими» дверями с полноценными оконными рамками и электрическими стеклоподъёмниками. Благодаря конструкции петель двери можно полностью демонтировать, однако для тех, кому подобное решение кажется небезопасным, в качестве опции производитель всегда предлагал так называемые half doors — «половинчатые» двери. Для внедорожника текущего поколения они появились только сейчас — разработанные заводским подразделением Mopar опциональные двери представляют собой металлические створки без верхней рамки. Вместо внутренних ручек у «половинчатых» дверей установлены кожаные ремешки.
В случае непогоды к нижней металлической части можно пристегнуть виниловые или акриловые верхние рамки (из тех же материалов у Wrangler сделана мягкая крыша) с полиэтиленовыми окнами. В случае заказа half doors с завода внедорожник доставят со стандартными «полноценными» дверями, а «половинчатые» створки положат в багажник для самостоятельной установки. В США эти аксессуары обойдутся в 2350 долларов (176 000 рублей по нынешнему курсу) для короткобазного Jeep и в 3995 долларов (299 000 рублей) — для длиннобазной модификации Wrangler.