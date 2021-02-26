Эксперты подсчитали число авто в России

В России насчитывается около 60 миллионов транспортных средств. Об этом сообщает «Автостат».

Эксперты аналитического агентства выяснили это в ходе обработки данных по парку транспортных средств. На 1 января на территории России было зарегистрировано 45 миллионов легковых автомобилей (76% автопарка), 4,19 миллиона единиц легкой коммерческой техники (LCV) (7,1%), 3,77 миллиона грузовиков (6,4%), 3,44 миллиона прицепов и полуприцепов (5,8%), 2,36 миллиона мотоциклов (4%) и 0,41 миллиона автобусов (0,7%).

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», главный аналитик «Авито Авто» Марат Миннекаев назвал рост спроса на автомобили с пробегом одним из ключевых трендов на российском авторынке в 2020 году, а объяснил его дефицитом новых машин и ростом цен на них в результате падения курса рубля.