Ещё
Далее:
Читайте также:

Названо число авто в России 

Артём Кульша 2 часа назад
Эксперты подсчитали число авто в России
Фото: РИА Новости
В России насчитывается около 60 миллионов транспортных средств. Об этом сообщает «Автостат».
Эксперты аналитического агентства выяснили это в ходе обработки данных по парку транспортных средств. На 1 января на территории России было зарегистрировано 45 миллионов легковых автомобилей (76% автопарка), 4,19 миллиона единиц легкой коммерческой техники (LCV) (7,1%), 3,77 миллиона грузовиков (6,4%), 3,44 миллиона прицепов и полуприцепов (5,8%), 2,36 миллиона мотоциклов (4%) и 0,41 миллиона автобусов (0,7%).
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», главный аналитик «Авито Авто» Марат Миннекаев назвал рост спроса на автомобили с пробегом одним из ключевых трендов на российском авторынке в 2020 году, а объяснил его дефицитом новых машин и ростом цен на них в результате падения курса рубля.
Тогда же была обнародована статистика ГИБДД, согласно которой в 2020-м число выданных водительских прав снизилось на 5% по сравнению с 2019-м (1,27 миллиона), количество проведенных экзаменов стало меньше пропорционально (7,74 миллиона). Число выданных международных прав уменьшилось в три раза (68,2 тысячи), количество обменов удостоверений — на 38% (4,7 миллиона).
Видео дня. Новый порядок техосмотра авто перенесен на 1 октября
Комментарии
Автоновости , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение