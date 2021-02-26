Ещё
Далее:
Читайте также:

Внедорожный Toyota Rush впервые опередил по продажам Mitsubishi Xpander 

Car.ru и ещё 3 1 час назад
Toyota Rush опередил по продажам Mitsubishi Xpander
Фото: Reuters
Кроссоверы Mitsubishi Xpander и Toyota Rush были представлены еще в 2017 году. В январе Rush впервые опередил своего конкурента по уровню продаж — 3627 единиц против 3469 моделей.
Оба автомобиля продаются на рынке Индонезии, где быстро обрели популярность. Три года назад компания Toyota в существенной мере улучшила комплектацию кросс-вэна Rush, в результате чего тот обрел следующие параметры: длина 4435 мм, высота 1705 мм, ширина 1695 мм и колесная база 2685 мм. Его оппонент позиционируется изготовителем как компактный внедорожный вэн со стильным дизайном.
В движение машины приводятся при помощи бензиновых двигателей емкостью 1,5 литра. Отдача Mitsubisi Xpander достигает 120 л.с., его оппонента 105 л.с. В качестве трансмиссии выступают четырехскоростной «автомат» или пятиступенчатая «механика». Полноприводной системы нет даже за дополнительную плату. Цена Toyota Rush и его конкурента составляет 1,3-1,7 миллиона рублей.
Пятидверный кроссовер Toyota Rush выходит на рынок с 2006 года, он является совместным проектом корпорации с ее дочерней маркой Daihatsu. По своей сути машина стала сменщиком популярного паркетника RAV4, потому как в тот же год компания презентовала третью генерацию этой модели, которая по сравнению с предшественником стала больше в размерах.
Видео дня. Новый порядок техосмотра авто перенесен на 1 октября
Car.ru: последние новости
Стало известно, какие автомобили уже подорожали в 2021 году в РФ Стало известно, какие автомобили уже подорожали в 2021 году в РФ Bloomberg сообщил о частичной приостановке производства Tesla в США Bloomberg сообщил о частичной приостановке производства Tesla в США Как устроена гос.программа «Семейный автомобиль» Как устроена гос.программа «Семейный автомобиль»
Комментарии
Автоновости , Toyota , Toyota Rush , Daihatsu , Mitsubishi
Читайте также
Новости партнеров
Видео
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение