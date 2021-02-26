Toyota Rush опередил по продажам Mitsubishi Xpander

Кроссоверы Mitsubishi Xpander и Toyota Rush были представлены еще в 2017 году. В январе Rush впервые опередил своего конкурента по уровню продаж — 3627 единиц против 3469 моделей.

Оба автомобиля продаются на рынке Индонезии, где быстро обрели популярность. Три года назад компания Toyota в существенной мере улучшила комплектацию кросс-вэна Rush, в результате чего тот обрел следующие параметры: длина 4435 мм, высота 1705 мм, ширина 1695 мм и колесная база 2685 мм. Его оппонент позиционируется изготовителем как компактный внедорожный вэн со стильным дизайном.

В движение машины приводятся при помощи бензиновых двигателей емкостью 1,5 литра. Отдача Mitsubisi Xpander достигает 120 л.с., его оппонента 105 л.с. В качестве трансмиссии выступают четырехскоростной «автомат» или пятиступенчатая «механика». Полноприводной системы нет даже за дополнительную плату. Цена Toyota Rush и его конкурента составляет 1,3-1,7 миллиона рублей.