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Peugeot изменил логотип 

Артём Кульша 2 часа назад
Peugeot изменил логотип
Фото: ТАСС
Автоконцерн Peugeot анонсировал появление нового логотипа на автомобилях своей марки. Презентационный ролик представители компании опубликовали в Twitter.
На видео запечатлена пробежка графической модели льва, которая сменяется динамичными кадрами городской жизни.
«Коммерсант» пишет, что основной символ компании — изображение льва — сохранили, но его черты претерпели некоторые изменения.
В Peugeot отметили, что разработчики нового логотипа сделали акцент на острых линиях, а также что они были вдохновлены дизайнерскими решениями 60-х годов, которые были переработаны в соответствии с «мощной современностью».
Новый логотип стал 11-м по счёту за многолетнюю историю компании, которая была основана в 1810 году.
Ранее, как сообщал «Рамблер», российские эксперты назвали автомобиль Peugeot 408 одним из лучших подарков женщинам на 8 марта. По мнению аналитиков, машина обладает прекрасной маневренностью, при этом имеет просторный багажник и надежно отлаженную систему безопасности. Стоит «француженка» не дороже миллиона рублей за модель с двигателем объемом 1,6 литра. В списке авто, подходящих в качестве презенте прекрасной половине человечества, также появились Ford Fiesta и Skoda Rapid.
Видео дня. Новый порядок техосмотра авто перенесен на 1 октября
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Автоновости , Skoda Rapid , Peugeot 408 , Peugeot , Skoda , Ford Fiesta
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