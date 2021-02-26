Peugeot изменил логотип 

Автоконцерн Peugeot анонсировал появление нового логотипа на автомобилях своей марки. Презентационный ролик представители компании опубликовали в Twitter.

На видео запечатлена пробежка графической модели льва, которая сменяется динамичными кадрами городской жизни.

«Коммерсант» пишет , что основной символ компании — изображение льва — сохранили, но его черты претерпели некоторые изменения.

Introducing the brand new face of Peugeot. #LionsOfOurTime pic.twitter.com/xLjRhEwDEf— Peugeot (@Peugeot) February 25, 2021 В Peugeot отметили, что разработчики нового логотипа сделали акцент на острых линиях, а также что они были вдохновлены дизайнерскими решениями 60-х годов, которые были переработаны в соответствии с «мощной современностью».

Новый логотип стал 11-м по счёту за многолетнюю историю компании, которая была основана в 1810 году.