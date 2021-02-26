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Минпромторг сократит использование импортной электроники в авто в России 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Минпромторг сократит использование импортной электроники в авто в России
Фото: ТАСС
Минпромторг намерен ускорить процесс импортозамещения радиоэлектронного оборудования в автомобильном производстве, судостроении, авиации, сельскохозяйственной технике и машиностроении. Об этом пишут «Ведомости».
План ведомства предусматривает создание «сквозных проектов», представляющих собой «комплекс мероприятий, в который входят разработка и организация производства радиоэлектронной продукции, создание и адаптация программного обеспечения (ПО) для нее и вывод продукции на рынок».
Для всех участников проектов будут предусмотрены, в том числе и финансовые меры поддержки.
При этом автопроизводители признали, что в России традиционно слабо развито производство автомобильной электроники. А эксперты назвали планы министерства по доведению доли российской электроники до 50% — амбициозными, однако сложновыполнимыми.

«Крупнейший производитель автомобилей — «АвтоВАЗ» контролируется альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi и подчиняется технической политике глобальной корпорации. Рассчитывать на то, что «АвтоВАЗ» будет проводить самостоятельную политику в отношении электроники, сложно», — пояснил директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

Как сообщал «Рамблер», ранее автоэксперты предупредили, что цены на новые автомобили в России вырастут, а ряд компаний могут ограничить модельный ряд. Причиной этого станет предложенное Минпромторгом повышение утилизационного сбора. Ожидается, что на легковые автомобили базовая ставка вырастет с 20 тысяч до 25 тысяч рублей, а для тяжелых грузовиков и прицепов — со 150 тысяч до 187,5 тысячи рублей.
Видео дня. Новый порядок техосмотра авто перенесен на 1 октября
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Автоновости , Иван Покровский , Минпромторг , Автоваз , Ведомости
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