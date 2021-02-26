Водители в Москве жалуются на проблемы с передвижением из-за потепления

На дорогах в Москве возникли многочисленные затопления в результате резкого потепления. Об этом сообщает «Царьград».

Вчера, как сообщал «Рамблер», в столице резко повысилась температура воздуха. Сегодня, согласно данным Гидрометцентра России, в городе ожидается до +5 градусов, облачность, дождь, мокрый снег, гололедица, западный ветер с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.

«Автомобилисты жалуются: утром по столице пришлось не столько ехать, сколько плыть, тоннели превратились в водохранилища, моторы глохнут, а вода заливает салон, стоит только открыть двери», — сообщает «Царьград».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что до конца февраля в Москве ожидается мрачная и скучная погода — оттепельная и днем, и ночью, но без солнца, с низкими облаками. Также он спрогнозировал, что погода 28 февраля будет представлять опасность для жителей города — понижение температуры приведет к сильной гололедице.

Кроме того, синоптик рассказал, что начало марта будет аномально теплым на большей части европейской территории России, а почти на всей азиатской территории — аномально холодным.