Ещё
Далее:
Читайте также:

ЧП на дорогах Москвы: моторы глохнут, вода заливает салоны 

Артём Кульша 1 час назад
Водители в Москве жалуются на проблемы с передвижением из-за потепления
Фото: ТАСС
На дорогах в Москве возникли многочисленные затопления в результате резкого потепления. Об этом сообщает «Царьград».
Вчера, как сообщал «Рамблер», в столице резко повысилась температура воздуха. Сегодня, согласно данным Гидрометцентра России, в городе ожидается до +5 градусов, облачность, дождь, мокрый снег, гололедица, западный ветер с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.

«Автомобилисты жалуются: утром по столице пришлось не столько ехать, сколько плыть, тоннели превратились в водохранилища, моторы глохнут, а вода заливает салон, стоит только открыть двери», — сообщает «Царьград».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что до конца февраля в Москве ожидается мрачная и скучная погода — оттепельная и днем, и ночью, но без солнца, с низкими облаками. Также он спрогнозировал, что погода 28 февраля будет представлять опасность для жителей города — понижение температуры приведет к сильной гололедице.
Кроме того, синоптик рассказал, что начало марта будет аномально теплым на большей части европейской территории России, а почти на всей азиатской территории — аномально холодным.

«Очень теплого месяца ожидать не стоит из-за аномального количества снега. Если бы плотность снега не была значительно выше нормы, то вероятность, что март был бы очень теплым, была бы больше», — добавил он.

Видео дня. Новый порядок техосмотра авто перенесен на 1 октября
Комментарии
Автоновости , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение