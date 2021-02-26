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ГИБДД хотят наделить правом запрещать эксплуатацию неисправных авто 

Артём Кульша 41 минуту назад
ГИБДД хотят наделить правом запрещать эксплуатацию неисправных авто
Фото: РИА Новости
ГИБДД должна получить право оперативно запрещать эксплуатацию неисправных автомобилей. С таким предложением, как сообщает ТАСС, выступил Общероссийский народный фронт.
В ОНФ попросили правительство рассмотреть возможность наделения Госавтоинспекции полномочиями по оперативному контролю состояния транспортных средств и запрету эксплуатации тех из них, у которых будут выявлены дефекты шин и дисков, световых приборов, а также конструктивные изменения.
Глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов высказал мнение, что в нынешнем виде технический осмотр лишь оказывает серьезную финансовую нагрузку на автомобилистов, но не позволяет выявлять потенциально опасные транспортные средства.
Он назвал дефекты шин и дисков основными неисправностями, приводящими к ДТП, и отметил, что данные дефекты фактически не проверяются во время техосмотра, более того, сезонная смена резины делает такую проверку бессмысленной.
Также ОНФ попросило правительство рассмотреть возможность установления добровольного характера прохождения техосмотра для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам и используемых в личных целях. В случае отказа от прохождения ТО автовладельцев предлагается обязать платить повышающий коэффициент за полис ОСАГО.
Видео дня. Новый порядок техосмотра авто перенесен на 1 октября
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Автоновости , Петр Шкуматов , ГИБДД
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