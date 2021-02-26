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В Госдуме предложили отменить техосмотр 

Алиса Селезнёва 27 минут назад
В Госдуме предложили отменить техосмотр
Фото: РИА Новости
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил в качестве эксперимента отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей, кроме такси и служебного транспорта. Соответствующее заявление политика опубликовано на сайте партии.
«Рамблер» писал, что в России планировалось ввести новый порядок техосмотра, включающий фотофиксацию и электронные диагностические карты, а с 1 марта начать штрафовать водителей за их отсутствие. Однако нововведения были отложены. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что техосмотр по новым правилам будет проводиться с 1 октября.
По мнению Миронова, в обязательном прохождении ТО для легковых автомобилей вообще нет необходимости.

«Сам по себе техосмотр — обираловка водителей, которая не решает задачи повышения безопасности на дорогах», — уверен он.

Политик предложил в качестве эксперимента вообще отказаться от проведения техосмотра до 1 октября.

«Раз новый порядок ТО не ввели, а действующий правительство не устраивает, давайте до 1 октября в виде эксперимента отменим техосмотр легковушек, а к тому времени, глядишь, для всех станет очевидно, что без этой надуманной процедуры можно и нужно обойтись», — заключил Сергей Миронов.

Видео дня. Новый порядок техосмотра авто перенесен на 1 октября
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Автоновости , Сергей Миронов , Михаил Мишустин , Госдума
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