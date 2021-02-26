В Госдуме предложили отменить техосмотр 

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил в качестве эксперимента отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей, кроме такси и служебного транспорта. Соответствующее заявление политика опубликовано на сайте партии.
«Рамблер» писал, что в России планировалось ввести новый порядок техосмотра, включающий фотофиксацию и электронные диагностические карты, а с 1 марта начать штрафовать водителей за их отсутствие. Однако нововведения были отложены. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что техосмотр по новым правилам будет проводиться с 1 октября.
По мнению Миронова, в обязательном прохождении ТО для легковых автомобилей вообще нет необходимости.
«Сам по себе техосмотр — обираловка водителей, которая не решает задачи повышения безопасности на дорогах», — уверен он.
Политик предложил в качестве эксперимента вообще отказаться от проведения техосмотра до 1 октября.
«Раз новый порядок ТО не ввели, а действующий правительство не устраивает, давайте до 1 октября в виде эксперимента отменим техосмотр легковушек, а к тому времени, глядишь, для всех станет очевидно, что без этой надуманной процедуры можно и нужно обойтись», — заключил Сергей Миронов.