В Госдуме предложили отменить техосмотр 

«Раз новый порядок ТО не ввели, а действующий правительство не устраивает, давайте до 1 октября в виде эксперимента отменим техосмотр легковушек, а к тому времени, глядишь, для всех станет очевидно, что без этой надуманной процедуры можно и нужно обойтись», — заключил Сергей Миронов.